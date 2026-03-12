ରିଆଲିଟି ଶୋ' 'Scripted' ! 'ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୀତରେ ସାଲିସ୍ କରିବିନି': ଅମ୍ରିତା ନାୟକ
ନିଶା ଗୀତ ଗାଇବା, ପେଶାରେ ସପ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର । କେମିତି କରନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ? ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ରିଆଲିଟି ଶୋ' ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତା ନାୟକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 4:41 PM IST
By Tejaswini Sethi
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ...ଯିଏ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ନିଜ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ୍ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଆଜି ଜଣେ ଟପ୍ ଗାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ । ନିସା ଗୀତ ଗାଇବା ହେଲେ ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ସପ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର । ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ ବଲିଉଡ ଓ ସାଉଥରେ ବି ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଭଜନ ହେଉ ଅବା ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ସବୁଥିରେ ସେ ମାହିର୍ । ତାଙ୍କୁ Sad Queen ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି... ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଅମ୍ରିତା ନାୟକ । ଫିଲ୍ମ ବା ଆଲବମ୍ ଭଳି ୧୪ ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ କେମିତି ପାଇଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଭଳି ଏବଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ର ରାଜ୍ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତା ନାୟକ...
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ?
ଅମ୍ରିତା: 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି । ମୋ ବାପା ଏହା ଦେଖି ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି । ଏହା ପରେ ସେ ମୋତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାମଣୀ ଦେବୀ ଠାରୁ ଗୀତ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଜାରି ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏହି କ୍ୟାରିଅରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ?
ଅମ୍ରିତା: ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କିଛି ଆଶା ରଖିନଥିଲି । ମୁଁ ଏହି ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି । ଏଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଶିଖିଲି, ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ETVର ରିଆଲିଟି ଶୋ' ଆମରି ସ୍ୱରରେ ଭାଗ ନେଲି ଆଉ Finalରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲି । ତାପରେ ଶିଶୁ ଗାୟିକା ଭାବେ ଆଲବମ୍ ଓ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା । ମୁଁ 'ମୋତେ ଆଣିଦେଲୁ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ' ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି । ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଲି । 50ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛି । 600ରୁ ଅଧିକ ଆଲବମରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛି । ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଭାବିକି ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି । ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ସାଉଥ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା ?
ଅମ୍ରିତା: ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୁହେ । ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ତେଲୁଗୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ବି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା । ତେଲୁଗୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ ବି ରିଆଲିଟି ଶୋ' ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେହି ଗଡଫାଦର ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣେନାହିଁ ଯେମିତି ସହଜରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ । ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ଏହା ପରେ ମୁଁ ଅଡିସନ ଦେଇଥିଲି । ମୁଁ ଟପ୍ 6 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି । ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ତେଲୁଗୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା କି ?
ଅମ୍ରିତା: ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ ହେଲେ ମୁଁ କହିପାରେନି । ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝିଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ଯାଉ, ଏପିସୋଡ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆସେ । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 2ଟି ଗୀତ ଆସେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ । ହେଲେ ମୋର ମାତୃଭାଷା ତେଲୁଗୁ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିମ ଦିଆଯାଏ ଆଇଟମ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଗୀତ । ସେତେବେଳେ ଏହି ଗୀତ ଲିରିକ୍ସ ମନେ ରଖି ଲିରିକ୍ସ ନ ଦେଖି ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ଲିରିକ୍ସ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି ଶୋଉନଥିଲି । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଟଲିଉଡରୁ ଅଫର୍ ମିଳିଛି କି ?
ଅମ୍ରିତା: ହଁ, ଅନେକ ଅଫର୍ ପାଇଛି । ନିକଟରେ ଏକ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 'ତ୍ରିମୁଖା'ରେ ମୁଁ 3ଟି ଗୀତ ଗାଇଛି । ଆଗକୁ ଅନେକ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାର ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବଲିଉଡରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଅଫର୍ କେମିତି ପାଇଥିଲେ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ଥିଲା ?
ଅମ୍ରିତା: ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା । ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ମୋର covers ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ଲେବଟନ୍ସ ବି ମିଳିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ T-ସିରିଜର ଗୋଟେ Contest ଥିଲା । Humnava Mere cover challenge ପାଇଁ । ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ Winner ହୋଇଥିଲି । ଏହା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ମୁମ୍ୱାଇ ଯାଇ T-ସିରିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି । ଜୁବିନ ନୌଟିଆଲ ବି ଥିଲେ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ଏହାପରେ ବି ଅନେକ ଅଫର୍ ମିଳିଛି । ଆଗକୁ ବି ବଲିଉଡରୁ ଅଫର୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ରିଆଲିଟି ଶୋ' Scripted କି ?
ଅମ୍ରିତା: ହଁ, ସବୁକିଛି Scripted । ମୁଁ ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇଛି । ମୁଁ ଯେତେକି ବୁଝିଛି । ମୂଳରୁ ସେମିତି Fix ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ 40-50 ହୋଇଯାଏ । ସେମାନେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ identify କରିନିଅନ୍ତି । ହଁ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର TRP ବଢିବ । Favouritism ଚାଲେ । ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରେଜ କିମ୍ୱା ଭୋଟିଂ ଅଧିକା ମିଳେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଓ ଜଜ୍ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ TRP ଦେଖି ନିଅନ୍ତି । ସବୁକିଛି Scripted । ବାକି ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ୟ ଦିଏ । ତେବେ ଆପଣ ଟପ୍ ରେ ଯିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହନ୍ତିନି ବୋଲି ଓଲିଉଡ ଅଫର୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ?
ଅମ୍ରିତା: ହଁ… ନିଶ୍ଚିତ । ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଅଫର୍ ହରାଇଛି । ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥାଏ ଆଜି ବି ରେକର୍ଡିଂ ହେବ । ହେଲେ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚିପାରେନି । ଏମିତି ବୁହତ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ହରାଇଛି । ହେଲେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି । କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡେ । ଯଦି ମୁଁ ଏଠାକୁ ନଆସିଥାନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ହେଉ କି ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିନଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ମନଦୁଃଖ ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: IT job ଓ singing କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ?
ଅମ୍ରିତା: ଗୀତ ଗାଇବା ମୋର ନିଶା । ପେଶା job ସେଥିରୁ ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳେ । ଯଦି ଗୀତକୁ ମୁଁ ପେଶା କରିବି ତେବେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ମୋର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ । କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି । ତାହା ମୁଁ ଚାହେଁନି । ନିଶାରେ ଆମେ compromise (ସାଲିସ୍) କରୁନା ହେଲେ ପେଶାରେ compromise କରିବାକୁ ପଡେ । ଏଣୁ ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ରଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଲିଟିକ୍ସ ହୁଏ କି ?
ଅମ୍ରିତା: କେବଳ ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୁହଁ, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକ୍ସ ହୁଏ । ଏହା ପରକେ ବି ଆମେ କେମିତି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ର ବଳରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛେ । ତାହା ଆମେ ହିଁ କହିପାରିବା । ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି । ଭାଗ୍ୟ ବି ସାଥ୍ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଆମେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 3ଟି ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଓ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରାଇଛି ।
ଅମ୍ରିତା: ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା । ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ମୋର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ 30ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ସେ ବିଜେତା ହେଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ ଥିଲି । ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା । ଅଭିଜିତ ଅସୁସ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି । ଏହା ଅଧାରେ ଅଛି । ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ସମାଲୋଚନାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ?
ଅମ୍ରିତା: ଆମେ ପ୍ଲବିକ ପୋରମରେ ରହୁଛି । ତାଳି ସହ ଗାଳି ବି ମିଲିବ । ସବୁକିଛି ନେଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ । ମୁଁ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କାମ କରିବା ଚାଲିବା ଦରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବେ ଓଲିଉଡରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର କି ?
ଅମ୍ରିତା: ଏହା ନିର୍ଭର କରେ । ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିଯିବେ । ଯଦି ଟପ୍ 5-10 ଭିତରେ ଆସନ୍ତି । ଶୋ' କରି ଚଳିଯାଇପାରିବେ ସେ ବି ଯଦି ଆପଣ ହିଟ୍ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ହିଟ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତେବେ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଯଦି ଟପ୍ 5-10 ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ କନସର୍ଟ ଏବଂ ଶୋ' କରିବା କି ?
ଅମ୍ରିତା: ଏହା ନୁହଁ । କିନ୍ତୁ ହଁ ଅଧିକା ଶୋ ଓ କନସର୍ଟରୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ । ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ବି ହିଟ୍ ହୁଏ ତେବେ ଅଧିକା ଶୋ ଓ କନସର୍ଟ ମିଳିବ । ରେକର୍ଡିଂରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ଆପଣ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇ ପପୁଲାର୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କନସର୍ଟ ହୁଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ରୋଜଗାର ହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡିଂରେ ଟଙ୍କା ମିଳେ । ମୁମ୍ୱାଇରେ ତ ସେତେ ବି ମିଳେନି । ସେଠି କୁହାଯାଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ । ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଲେ କନସର୍ଟ କରିବେ । ରେକର୍ଡିଂ ମିଳୁନି ବୋଲି କନସର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ । ରେକର୍ଡିଂ ସେତେ କଲେ ହିଁ କନସର୍ଟ ମିଳେ । ଏହା ଉଭୟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: କେଉଁଠା ଟପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ?
ଅମ୍ରିତା: ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟପ୍ । ବାକି ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି । ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ ସବୁଠି କେତେ ସିଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଇରିଜିତ ସିଂ ଏବେ ଅବସର ନେଲେ । ବାକି ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୀତ କେବଳ ଅରିଜିତଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ପ୍ରଥମ ବିଜେତା ଅଭିଜିତ ସାୱନ୍ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି । ଯେତିକି ସେ ପାଇବା ହକଦାର ଥିଲା ସେତିକି ସେ ପାଇଲେନି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭାଗ୍ୟ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଜରୁରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ପପୁଲାର୍ ହେବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବୁଷ୍ଟ୍ କି ?
ଅମ୍ରିତା: ହଁ...ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଜିକାଲି ବୁଷ୍ଟ୍ ଦେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଦିନ ରହିବନି । ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚଳିଯିବେ । ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଗାଏବ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ?
ଅମ୍ରିତା: ହଁ.. ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ବଢିଛି । ତାହା ବି Creativity ପାଇଁ । ଫିଲ୍ମ ରିମେକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା । ଓଟିଟି ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ । ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମାହଲ୍ ବି ବନିବା ଦରକାର । ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନିବା ଦରକାର । ଯେତେବ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ବଢିବ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅମ୍ରିତା ନାୟକ କଟକରେ ଜନ୍ମିତ । ସେ ଜଣେ ଗାୟିକା ସହ ଜଣେ Software ଇଞ୍ଜିନିଅର । ସେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ୬୦ ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଯଥା: ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ, ଛତିଶଗଡ଼ି, ସମ୍ଭଲପୁରୀ, ବଞ୍ଜାରା ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ୧୪ ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏତିସହ ସେ ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୨ ଏବଂ ETV- ଆମରି ସ୍ୱର, ତେଲୁଗୁ ରିଆଲିଟି ଶୋ' ଷ୍ଟାର ମା- ସୁପର ସିଙ୍ଗର ଓ Zee TV: Saregamapa- ୨୦୧୬", ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଭଳି ଶୋ' ବି ଭାଗ ନେବା ସହ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଅମ୍ରିତା ନାୟକ ଚ୍ୟାନେଲର ୧.୪ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସହିତ ସାରା ଭାରତରେ ଜଣେ YouTuber ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ YouTube ଫ୍ୟାନଫେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ଆଲବମ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ କଳାକାର ଭାବରେ ସେ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।ସେ ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲଙ୍କ ସହ "ହୁମନଭା ମେରେ" ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଗୀତ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ - T ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଓ ତେଲୁଗୁ ଗୀତ ରିଲିଜ ହେବାର ଅଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ