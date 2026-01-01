ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ 'କାଲି ର ଆଶା' ଜଲୱା, କିଷାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ରେ
ଜାତୀୟ କିଷାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ 'କାଲି ର ଆଶା' । ଯାହା ଜେଜେବାପା ଏବଂ ନାତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ।
ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ 'କାଲି ର ଆଶା' । କୃଷକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ‘କାଲି ର ଆଶା' ଦେଶର ପ୍ରଥମ କିଷାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସାରା ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆୟୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଚୟନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ଓ ସିନେମାକୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ରାଜ୍ଯ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।
'କାଲି ର ଆଶା' କାହାଣୀ
‘କାଲି ର ଆଶା’ ଫିଲ୍ମଟି ଚାଷକୁ ଜୀବିକା କରି ଚାଲୁଥିବା ଜେଜେବାପା ଓ ନାତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସଂବେଦନଶୀଳ କାହାଣୀ । ଚାଷର ସଂକଟ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଆଶା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ, ସେହି କଥାକୁ ଫିଲ୍ମଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । କୌଣସି ଅତିରଞ୍ଜନା ବିନା, ଗାଁ ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ ଓ କୃଷକ ପରିବାରର ନିରବ ସଂଘର୍ଷକୁ ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ।
ଏହି ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅତୀଶ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, 'କାଲି ର ଆଶା' ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆଗରେ ହାର ନାମ୍ନୀ ଏବଂ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୋଇ କିପରି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା । ଏହା ଆମ କୃଷକ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ପ୍ରତି ଭରସା ରଖିଥାଏ । କୃଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ।''
‘କାଲି ର ଆଶା’ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତୀଶ କୁମାର ରାଉତ ପୁଣିଥରେ କୃଷକ, ମାଟି ଓ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି । କିଷାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନିଚ୍ଛକ କାହାଣୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଏହି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିପାରିଛି ।
ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷରୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ....ଜଣେ ନାତି ତାଙ୍କ କୃଷକ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ । ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଏକ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ । ଚାଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଆଶା ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥାଏ । ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ନୀରବ ସଚ୍ଚୋଟତା ସହ ସ୍ଥିରତାକୁ କଏଦ କରିଥାଏ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ।"
ଅତୀଶ କୁମାର ରାଉତ କିଏ ?
ଅତୀଶ କୁମାର ରାଉତ ଅନେକ ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମୁଁ ରାଜା ତୁ ରାଣୀ’ ଓଡ଼ିଶାରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୀତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା । ପରେ ‘ଭଉଁରୀ’ ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ ନିରୀହ ଯୁବକ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମାଓବାଦୀ ଟାଗ୍ର ସଂଘର୍ଷକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ତାଙ୍କର ‘ଡାଲଚିନି’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତି ୩୩ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୧ରେ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ’ ଓ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ’ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ‘ଭୋଟ୍’ ଭଳି ରାଜନୈତିକ–ପରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଅସମର୍ଥତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭଳି ବିଷୟରେ ତିଆରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।
