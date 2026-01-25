ETV Bharat / entertainment

ଅଫେରା ରାଇଜରେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ୍‌, ଅଭିଜିତ୍‌ ଦା'ଙ୍କୁ ହରାଇ ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଓଲିଉଡ୍‌ ଜଗତ

ପରପାରିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଅଭିଜିତ ।

ଓଡିଆ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପରଲୋକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 25, 2026 at 10:06 AM IST

Updated : January 25, 2026 at 10:46 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି(ରବିବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ସମୟ ସକାଳ 9ଟା 2ରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତ୍‌ ଦା । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 54 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।

ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା । ଆଇସିୟୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

23ରେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅଭିଜିତ୍‌:

ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତେବେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅଭିଜିତ । ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳ 7.43 ମିନିଟରେ ହାର୍ଟଆଟାକ୍‌ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିପିଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ଡାକ୍ତର । 9.02 ମିନିଟରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା:

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର 11 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 1971ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସମ୍ୱଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ସେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ । ସେ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଅଫେରା ରାଇଜରେ ଅଭିଜିତ, ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ:

ଆରିପାରିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅଭିଜିତ

ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଜିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍‌, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ କମୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିଡନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା । ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିନାହାନ୍ତି । ସେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଲିଉଡରେ କାମ କରିଥିଲେ । 1991ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ଆଲବମ ଥିଲା 'ଦକ୍ସି ଗଲା' । 2000 ମସିହାରେ ସେ 'କାଶିଆ କପିଳା' ଫିଲ୍ମ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିରିଏଲରେ ଅନେକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏସବୁ ଗୀତ ଥିଲା ହିଟ୍‌:

ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଓ ଆଲବମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅନେକ ଶୋ'ର ହୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।

