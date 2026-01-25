ଅଫେରା ରାଇଜରେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ୍, ଅଭିଜିତ୍ ଦା’ଙ୍କୁ ହରାଇ ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ
ପରପାରିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଅଭିଜିତ ।
January 25, 2026
January 25, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି(ରବିବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ସମୟ ସକାଳ 9ଟା 2ରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦା । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 54 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।
ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା । ଆଇସିୟୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
23ରେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅଭିଜିତ୍:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତେବେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅଭିଜିତ । ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳ 7.43 ମିନିଟରେ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିପିଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ଡାକ୍ତର । 9.02 ମିନିଟରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ, ସିନେମା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା… pic.twitter.com/MjXdB9nPUi— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) January 25, 2026
700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା:
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର 11 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 1971ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସମ୍ୱଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ସେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ । ସେ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ନିଜର ନିଆରା ସଙ୍ଗୀତ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ଅମର…— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) January 25, 2026
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ଅଭିଜିତ, ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ:
ଆରିପାରିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ… pic.twitter.com/HngZToeMH2— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) January 25, 2026
ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅଭିଜିତ
ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଜିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ କମୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିଡନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା । ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିନାହାନ୍ତି । ସେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଲିଉଡରେ କାମ କରିଥିଲେ । 1991ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ଆଲବମ ଥିଲା 'ଦକ୍ସି ଗଲା' । 2000 ମସିହାରେ ସେ 'କାଶିଆ କପିଳା' ଫିଲ୍ମ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିରିଏଲରେ ଅନେକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏସବୁ ଗୀତ ଥିଲା ହିଟ୍:
ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଓ ଆଲବମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅନେକ ଶୋ'ର ହୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
