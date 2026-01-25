ନୀରବି ଗଲେ ଅଭିଜିତ; ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ପୁଅ ଆୟୂଷ ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି
ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ପୁଅ ଆୟୂଷ ମଜୁମଦାର ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି । ଗାୟକଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ସମେତ କଳାକାର ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 25, 2026 at 10:01 PM IST
Abhijit Majumdar Death: ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ: ଓଲିଉଡ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଶେଷକଦୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଆଜି ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇଛି । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆୟୂଷ ମଜୁମଦାର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି (ରବିବାର, ଜାନୁଆରୀ 25)ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ସମୟ ସକାଳ 9ଟା 2ରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦା । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 54 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା । ଆଇସିୟୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହୋଇରହିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଛାଡିଲେ ଚାକିରି
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର 11 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 1971ରେ ସମ୍ୱଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପେଶାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ । ନିଶା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ । ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ି ଥିଲେ । ପରେ ପାଠପଢା ସାରିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶା ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡିଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଲା । 1996ରେ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ବୋଲି ମନେ କରି ଚାକିରି ଛାଡି ସମ୍ୱଲପୁରରୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା
ଅଭିଜିତ ନିଜ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ଗୀତ ଲେଖକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ । ଭଜନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଆଉ ଆଇଟମ ନମ୍ବର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲୋଡି ସବୁ ବର୍ଗର ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ସେ 1991 ମସିହାରେ 'ଦସ୍କି ଗଲା' ସହ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ।
କାଶିଆ କପିଳା (2000)ରେ ରିଲିଜ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଯାହା ହିଟ୍ ହେବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । (2004)ରେ ରଖିବ ଯଦି ସେ ମାରିବ କିଏ, ମୋ ସୁନା ପୁଅ (2007), ତୋ ବିନା ଭାଲା ଲାଗେନା (2008), ତୋ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ (2009), ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ (2012), ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା (2012), ଡାହା ବାଲୁଙ୍ଗା (2013), ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ (2016), ରିବନ୍ ଫିତା (2017), ଆପଣ ମନେ ଖୁସି ତ (2023) ଓ ଅନନ୍ତା (2025) ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
30 ବର୍ଷରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା
ସେ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିଜିତ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅନେକ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବା ସହ ବନିଛନ୍ତି ଗଡଫାଦର୍ । ସେ ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗଢିଛନ୍ତି ।
ଶୋକରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ରାଜନେତା
ଅଭିଜିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି । ପରିବାର ସହ କଟକରେ ରହିଆସୁଥିଲେ । ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କ କୃତି ଓ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ମନେ ରହିବେ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଏକ କ୍ଷତି ନୁହେଁ କ୍ଷତ । ଯାହା କେବେ ପୂରଣ ହେବନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ରାଜନେତା । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
'ଆମ ସଙ୍ଗୀତ, ସିନେମା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି': ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ୍ସରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ, ସିନେମା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଓଁ ଶାନ୍ତି ।''
'ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ': ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗୀତିକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ । ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରୁଛି ।''
'ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ ଅଭିଜିତ ଦାଦା': ସବ୍ଯସାଚୀ ମିଶ୍ର
ଅଭିନେତା ସବ୍ଯସାଚୀ ମିଶ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ..ବଞ୍ଚି ଥିବୁ..ଏଇ ମାଟି ଗାଉଥିବ ତୋରି ଗାଥା । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ ଅଭିଜିତ ଦାଦା । ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।''
'ଅଭିଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷତି ନୁହେଁ କ୍ଷତ, ଯାହା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ': ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
'ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଚାଲିଯିବା କ୍ଷତି ନୁହେଁ କ୍ଷତ, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା କେବେ ସହଜ ନୁହଁ ।' ଅଭିଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗୀତିକାର ଅରୁଣମନ୍ତ୍ରୀ ଶେକବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସର୍ବଦା ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବ ।
