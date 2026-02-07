ହରର୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ୍'
Published : February 7, 2026 at 9:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ହରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମିଡ୍ ନାଇଟ୍' । ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ହରର ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ଟି ହଲରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରର୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଵାତୀ ସିନେମା ହଲରେ ଏହାର ପରିମିୟର ଶୋ' ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ହରର୍ ସିନେମା:
ସିନେମା ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ରେ ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସିନେମାରେ ସେ 2 ଟି ଚରିତ୍ର ନିଭାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବାପା ଓ ପୁଅ 2ଟି ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧାରମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ୩ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି । ସିନେମାରେ ୩ ଜଣ ନାୟିକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନାୟକ ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି,"ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ଗୀତ ଓ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ । ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଚରିତ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି । "
ଏହି ସିନେମାର ନାୟିକା ଡାଏନା କହିଛନ୍ତି, "ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ସିିନେମାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ସମୟରେ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିନେମା ତିଆରି କରିବୁ ।"
ନାୟକ, ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ:
ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ ଫିଲ୍ମସ୍ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ, ନିଜେ ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ‘ମାୟାବିନୀ ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତି...’ ଶୀର୍ଷକ ଗୀତଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁଛି । ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ରଚନା କରିଥିବାବେଳେ, ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା । ସଂଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀଙ୍କ । ଅନୁପ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ରଚିତ ଏହି କାହାଣୀରେ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡ଼. ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ । ମନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତିଆ, ବିରେନ ମିଶ୍ର, ଡାଏନା, ଆଲିଆ, ପ୍ରିୟା, ସସ୍ମିତା ଓ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକ ଭୂମିକାରେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଦାସ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଅଜିତ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ରହିଛନ୍ତି ବବି ଇସଲାମ୍ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର