ହରର୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ୍'

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରର୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ଧାରମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ୩ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ।

Odia Horror film midnight released in Cinema halls Bhubaneswar
ହରର୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ୍'
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 9:21 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ହରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମିଡ୍ ନାଇଟ୍' । ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ହରର ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ଟି ହଲରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରର୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଵାତୀ ସିନେମା ହଲରେ ଏହାର ପରିମିୟର ଶୋ' ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ହରର୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ୍' (ETV Bharat Odisha)

ହରର୍ ସିନେମା:

ସିନେମା ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ରେ ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସିନେମାରେ ସେ 2 ଟି ଚରିତ୍ର ନିଭାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବାପା ଓ ପୁଅ 2ଟି ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧାରମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ୩ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି । ସିନେମାରେ ୩ ଜଣ ନାୟିକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନାୟକ ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି,"ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ଗୀତ ଓ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ । ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଚରିତ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି । "

ଏହି ସିନେମାର ନାୟିକା ଡାଏନା କହିଛନ୍ତି, "ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍‌କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ସିିନେମାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ସମୟରେ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିନେମା ତିଆରି କରିବୁ ।"

Odia Horror film midnight released in Cinema halls Bhubaneswar
ହରର୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ୍' (ETV Bharat Odisha)


ନାୟକ, ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ:
ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ ଫିଲ୍ମସ୍ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ, ନିଜେ ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ‘ମାୟାବିନୀ ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତି...’ ଶୀର୍ଷକ ଗୀତଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁଛି । ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ରଚନା କରିଥିବାବେଳେ, ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା । ସଂଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀଙ୍କ । ଅନୁପ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ରଚିତ ଏହି କାହାଣୀରେ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡ଼. ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ । ମନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତିଆ, ବିରେନ ମିଶ୍ର, ଡାଏନା, ଆଲିଆ, ପ୍ରିୟା, ସସ୍ମିତା ଓ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକ ଭୂମିକାରେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଦାସ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଅଜିତ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ରହିଛନ୍ତି ବବି ଇସଲାମ୍ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

