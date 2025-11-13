ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦର୍ପଣ' ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର ଫିଲ୍ମ 'ଦର୍ପଣ' । ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ। ଫିଲ୍ମର କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 3:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ହରର ସିନେମା "ଦର୍ପଣ"। ବୋଉ ବୁଟ୍ଟୁ ଭୂତ ପରେ ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ହରର୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଭୟାନକ ଭୂତ ସିନେମା "ଦର୍ପଣ" ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଏହାର ଅଡିଓ ଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୨୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
'ଦର୍ପଣ' ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ
ଦର୍ପଣ ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନିତିଦିନ ଦରକାର୍ ପଡେ । ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଦର୍ପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ତାଣ୍ଡବ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଦର୍ପଣରେ ମଣିଷ ଭୁତର ସତ ସହ ଭୟଙ୍କର ରୁପକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭୟାନକ୍ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ସାୟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହରର୍ ଥ୍ରିଲର୍ ସିନେମା "ଦର୍ପଣ"।
'ଦର୍ପଣ' ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ସିନେମାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ନାୟକ ଓ ଦୁଇ ନୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଙ୍କିତ କୁମାର୍ ଓ ଭାରତ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନବାଗତା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଭାରତ ପୁଷ୍ପରାଗ । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ୍ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନିଜେ ଅଭିନୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ମିରମ୍ବିକା ଓ ଭାରତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ନାୟିକା ହିରନ୍ମୟୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ତୃପ୍ତି ଓ ଅଙ୍କିତ ବହୁତ୍ ସାରା ସିନେମାରେ ଏବଂ ବଡ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ଓ ହିରନ୍ମୟୀ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦର୍ପଣ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କିତ୍ ଓ ତୃପ୍ତି ମିରମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ରାନୁ ପାଢ଼ୀ, କାଳୀ ଚରଣ, ଲଲାଟ, ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଭଳି ନୂଆ ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଫିଲ୍ମ ଦର୍ପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେପରିକି ବଲାଙ୍ଗୀର୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନରଣଗଡ, ନେପାଳ, ମିରିକ୍, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଓ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଂଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ଓ ଟୁନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ । କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ଓ ନାଭ୍ୟା ଗୀତ ଗାଇଥିଆ ବେଳେ ସିନେମା ର ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜମେଶ ଶୁକ୍ଳା ଓ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ । ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଫାମିଲି ଡ୍ରାମା ସହ ହରର ର ଛୁଙ୍କ ଏଥିରେ ରହିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ନାୟକ ଭାରତ ପୁଷ୍ପରାଗଙ୍କ ଆଶା ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ । ଆଉ ପ୍ରଥମଥର ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏହି ଦର୍ପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
