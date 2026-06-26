ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା, ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍
ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା ।ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ । ନିଜ ଯାତ୍ରା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତରେ କଲେ ଖୁଲାସା। ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 12:45 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା । ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା 2026 ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିିନ୍ଧିଲେ ପୁନମ । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ସାଜିଛନ୍ତି ବିସ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ । ଏଥିସହ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା Miss Universe India Finals ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଓଡିଶାରୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁନମ ମହାରଣା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅ । ବାପା ବିଭୁଦେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଏବଂ ମାଆ ସଙ୍ଗୀତା ମହାରଣାଙ୍କ ସେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା । b.tech in computer science ରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ପୁନେ ଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁନମ୍ । ମିସ୍ ୟୁନିଭସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଏବେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ନିଜ ପରିବାର ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସଫଳତା, କ୍ୟାରିଅର ଓ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନେଇ ପୁନମ୍ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ....
ପ୍ରଶ୍ନ - Miss Universe Odisha ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇବା ସହ Miss Universe India Finals ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର- ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ । ମୋତେ ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି ଏଭଳି ଚୟନ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୋତେ ଏଭଳି ମଞ୍ଚ ମିଳିପାରିଛି । ଯାହାକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବରେ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇପାରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପରିବାରର ବାପା ଓ ମାଆ ସହ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିରଉପକୃତ । ମୁଁ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ମୁଁ ଯେତିକି ତାଲିମ ନେଇପାରୁଛି ତାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳୁଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ- ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା, ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ ? ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ?
ଉତ୍ତର- ନିକଟରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଡିସନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଜଣେ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଳି । ସମସ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉସର୍ଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଏଭଳି ରୂପେ ରହିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ଏପରିକି ଆମେ ୫୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିଥିବୁ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି କରିବୁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା କରି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାହାରିବୁ ଯିଏକି ସହ Miss Universe India ଚୟନ ହେବ । ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ କରିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ରହିବ ଯାହାକି ସେହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ - ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କିପରି ରହିଥିଲା ସହଯୋଗ ?
ଉତ୍ତର- ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ପିଲା ରହିଥିଲି ଯିଏ କି ଅଲରାଉଣ୍ଡରର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରଖିଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ବାପା ଓ ମାଆ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଉ ନାଁ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଏପରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବ ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ । ଏଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋର ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି । ଏହାସହିତ ନିଖିଲ ସାର୍, ଅମଜାତ ସାର୍ ଏହି ଦୁହେଁ ମୋତେ ବହୁତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ମୋର ମେଣ୍ଟର ରିତିକା ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ମୋତେ ୱାର୍କ କିପରି କରିବାର ତାହାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଏଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ।
ପ୍ରଶ୍ନ - ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କିପରି ହେଲେ ?
ଉତ୍ତର- ମୁଁ ପିଲାଦିନରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ପାଠ ପଢିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ନିଜକୁ ଏଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିପାରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମନରେ ରଖିକି ମୁଁ ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଥରୁଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । ଏପରିକି ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଲେ କି ଇଫ୍ ନଟ୍ ଟୁଡେ ଦେନ୍ ୱେଲ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମୋର ପାଠ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯେପରି ହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ସହ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବି ।
ପ୍ରଶ୍ନ - ଆଗାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଲିଉଡ କିମ୍ୱା ଓଲିଉଡରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର- ଏଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ଯାହାକି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର