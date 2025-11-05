ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ସାର୍’; ଟ୍ରେଲର-ଅଡିଓ ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ
ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ସାର୍’ । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ସାର୍’ । ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଲ୍ ମ୍ୟୁଜିମରେ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହ ଟ୍ରେଲର ଓ ମ୍ୟୁଜିକ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଳ୍ମର ସମସ୍ତ କାଷ୍ଟ ଓ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ଓ କାହାଣୀ କ'ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
‘ସାର୍’ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ
ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସମରେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଅଭିଷେକ ରଥ, ଅର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତା ଏଥିରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିପନ୍ବିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦୀପନ୍ବିତ ଦାସମହାପାତ୍ର ଓ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ, ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା, ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଋଷି ପଟନାୟକ, କାଜଲ ବାରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କର ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନଜର ଆସିବେ ଅର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତା ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଏହାର କାହଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଗୁରୁ ବା ସାର ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପଥ ପଦର୍ଶକ ସାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବିପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହାହିଁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ର ଚଳଚିତ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଣି ପବନ ସହ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା । କେଶବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାର ‘ସାର୍’ର ସେନସର୍ ସରିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ଦିବସ (ନଭେମ୍ବର ୧୪)ରେ ଏହି ନିଆରା କାହାଣୀ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ।
ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
କମାଲ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର କମଳ ଲୋଚନ ସାହୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୋଜନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି କେଶବ ମଲ୍ଲିକ । ପ୍ରଯୋଜକ ଡକ୍ଟର କମଳ ଲୋଚନ ସାହୁ ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଆରୋହୀ ଅଜିତା ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଜିତା । କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ଏମ ମୁରଲିଧରନ । ଏହି ସିନେମା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ବେଳେ ଚାରୋଟି ମନଛୁଆଁ ଗୀତ ରହିଛି । ଗୀତ ଗୁଡିକରେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି ,ରଶ୍ମିରେଖା ମିଶ୍ର, ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାଣି ଏସ ଜିତୁ ଓ ସାମ୍ୟଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
