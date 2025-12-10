ETV Bharat / entertainment

ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ସାହା ହେବେ ମୋତେ ମା ମଙ୍ଗଳା', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ସାହା ହେବେ ମୋତେ ମା ମଙ୍ଗଳା' । କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

ODIA FILM SAHA HEBE MOTE MAA MANGALA
ODIA FILM SAHA HEBE MOTE MAA MANGALA (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 3:27 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୪ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ସାହା ହେବେ ମୋତେ ମା ମଙ୍ଗଳା' । ଜୀ ସାର୍ଥକର ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସାହା ହେବେ ମୋତେ ମା ମଙ୍ଗଳା' ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର ଆସନ୍ତା ରବିବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ରେ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । କ୍ଷୀରୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଅଜୟ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି କିପରି ଆମକୁ ସୁବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରେ ତା ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ । ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏହି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତୁଷାର ଏବଂ ସିମ୍ରନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

'ସାହା ହେବେ ମୋତେ ମା ମଙ୍ଗଳା' କାହାଣୀ

'ସାହା ହେବେ ମୋତେ ମା ମଙ୍ଗଳା' ହେଉଛି ଗୌରୀ ନାମକ ଏକ ଝିଅର ବିବାହର ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋମାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ । ଏହି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ତୁଷାର କହିଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ସରଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଝିଅ ଗୌରୀ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାଜକୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଅର୍ଥାତ ମୋ ସହ ସିମରଂ ବା ଗୌରୀଙ୍କ ଏକ ମିଛ ବିବାହ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ପରେ ଗୌରୀଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆସେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଗୌରୀ ଏହି ବିବାହକୁ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପାଇଁ ରାଜଙ୍କ ପରିବାର ଗୌରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଈର୍ଷାଳୁ ଅଙ୍କିତା, ଯିଏକି ରାଜଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କଳା ଯାଦୁ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥାଏ, ରାଜକୁ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଚାଲନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ଗୌରୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ । ଏଭଳି କିଛି ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଆସ୍ଥା ର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସହ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଗାଧ ଭାବଭକ୍ତିକୁ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତୁଷାର । ନିଆରା ଭକ୍ତିର ଏ କକହଣି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି 'ମୋଟରସାଇକେଲ୍', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ସଂଗୀତ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଡ଼. ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୀତ ଗୁଡିକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଓ କଣ୍ଠ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସତ୍ୟଜିତ୍ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରାକର ରହିଛି । ଦୁଇଟି ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

