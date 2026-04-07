ହୃଦଘାତରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରବି ସ୍ୱାଇଁ
ପରଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରବି ସ୍ୱାଇଁ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 11:21 AM IST
ପିପିଲି: ଓଲିଉଡରୁ ଆସିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଆଉନାହାନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରବି ସ୍ୱାଇଁ । ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର ସମେତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଓ ସିନେ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହୀରଥୀ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ରବି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅବଦାନ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ।''
ରବି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 90 ଦଶକରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତରେ ରବି ସ୍ୱାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ “ଜୋର ଯାର ମୂଲକ ତାର”, “ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା”, “କିହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ” ଓ “ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶାରୀ” ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ସିନେମାରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚଳଚିତ୍ର କରିବା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ସମାଜକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ସହ ସେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ । ସେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପିପିଲି ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଠର ପ୍ରତିଷ୍ଟାତା । ସେହିପରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି +2 ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଓ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ITC ଏବଂ ଦୈତାରୀ ITC ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପିପିଲି