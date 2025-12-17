ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ 'କୁଳନନ୍ଦନ' ଫେମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
ଆଉନାହାନ୍ତି 'କୁଳନନ୍ଦନ' ଫେମ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । 81ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ।
December 17, 2025
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଆରପାରିରେ ଓଲିଉଡ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଯୋଜକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ଆଜି (ଡିସେମ୍ୱର 17) ସକାଳ ୭.୪୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅ ତଥା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଣଜିତ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 81 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଲିଉଡ ଓ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । 1987ରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଏଇ ତ ଦୁନିଆ' ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ 'ବସ୍ତ୍ରହରଣ' ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ 1992ରେ ମସିହାରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ନାଗ ପଞ୍ଚମି' ର ସେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଯୋଜନା ଫିଲ୍ମ ଥିଲା 'ରସିକ ନାଗର' ଯାହାକି ୨୦୦୭ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ରବିନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, 5 ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର । ଏଥିସହ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ବାପା ଭାସ୍କର ସାହୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଭାସ୍କର ସିନେମା ହଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲେ ।
ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:-
- ଏଇ ତ ଦୁନିଆ (1987)
- ବସ୍ତ୍ରହରଣ (1991)
- ନାଗ ପଞ୍ଚମି (1992)
- ପାଚେରୀ ଉଠିଲା ମଝି ଦୁଆରୁ (1994)
- କୁଳନନ୍ଦନ (1995)
- ରସିକ ନାଗର (2007)
- ଶାଶୁ ହାତକଡି ଭାଉଜ ବେଡି
- କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ
- ମଣି ନାଗେଶ୍ୱରୀ
- ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ
ରାଜନୀତିରେ ବି ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ
ରବିନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର କାଉନସିଲର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
