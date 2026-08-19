'ପଶାପାଲି'-ଖେଳ ରାଜନୀତିର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ, କାଳୀ ରୂପ ଧରି ଆକ୍ସନ ସିକ୍ବେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିବେ ଶ୍ରୀମୟୀ
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ପଶାପାଲି'ରେ ରାଜନୀତିର ଅକୁହା ଓ ଗହନ କଥା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 19, 2026 at 11:45 AM IST
ODIA FILM PASAPALLI , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଶାପାଲି । ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଛି । ନିଜ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ନେତ୍ରୀ ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ରାଜନୀତିର ଅକୁହା ଓ ଗହନ କଥା ଦର୍ଶକ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବଠାରେ ସିନେମା ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାଶ, ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ପୁନମ ମିଶ୍ର, ଅଭିନେତା ରାଜ ରାଜେଶ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ସିନେମାରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଫାଇଟ କରିବା ଅନ୍ଦାଜରେ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତା ରାଜ ରାଜେଶ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପୁନମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ Gen-Z ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଅଭିନେତା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଯଦିଓ ସିନେମାଟି କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ, ବିକଳାନନ୍ଦ କରଙ୍କ ଲିଖିତ ପରିକଳ୍ପନା ବହିର ଏକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି ।
"କରୋନା ସମୟରେ ଏହି କାହାଣୀ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ରାଜନୀତିରେ ହେଉଥିବା ବଡ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଜନତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ସିନେମା କେବଳ ଯେ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ବା ଅନୁଭୂତି ଆଣିବେନି ବରଂ ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ।
ଚଳଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ସାଜିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିବା ବିକଳାନନ୍ଦ କର । ମିଠା ପରେ ଏବେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଛି । " ପଶାପାଲି, (ଖେଳ ରାଜନୀତିର) ଏହି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ ଏହି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର, ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳନରେ ଶୁଭମ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିଜର, ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ବିକଳାନଦ କର ପ୍ରଡ଼କସନ୍ସ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆସିବେ ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର