ETV Bharat / entertainment

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ପରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦ କିଶୋର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସଗୀକୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ।

nanda master nka chatasali
nanda master nka chatasali (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 5:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ନିଛକ ନିର୍ଦଶନ ଦେଖିବ ସାରା ଓଡିଶା । ଫିଲ୍ମ ବଖାଣିବ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ମହନୀୟତା ଓ ଉଦାରତା । ନିଆରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ " ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାର ଶତାୟୁ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟିଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରୋଟାରି କ୍ଲବରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

nanda master nka chatasali release date (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଭିସ୍ମିତା ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଭୟ ପତି ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଭରା ସମ୍ଭଳିଥିବା ବିବେଳେ ସହ ପ୍ରଯୋଜିକା ଅଛନ୍ତି ନୈନା ଦାସ ଓ ଅସ୍ମିତା ପତି। ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଗଡନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଅଭିନୟରେ ସାଇଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାସ, ନିତ୍ୟାଶା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରଣବ କୁମାର ଆଇଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ ।

nanda master nka chatasali teaser (ETV Bharat Odisha/Special Arrangement)

'ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ' କାହାଣୀ

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ୩ ଟି ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଇଥିଲା । ସେଭଳି ଜଣେ ମହନୀୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ହୋଇଯାଇଛି । ନନ୍ଦ ସାର ଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସହ ଛୋଟ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶିଶୁ କକଳାକାର ସାଇସ୍ରେଷ୍ଟ ଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି କାହାଣୀଟି ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ମସିହାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରଦାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ଚକ୍‌ଦେ, ସୈୟାରା, ପଠାନ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନର୍ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଫିଲ୍ମର ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି।ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତକୁ କେନ୍ଦରା, ଧୁଡୁକି, ଦାସକାଠିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

nanda master nka chatasali teaser (ETV Bharat Odisha/Special Arrangement)



ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଭୟ ପତି କହିଛନ୍ତି, ''ନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି- ଯାହାଙ୍କୁ "ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟର" ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ । ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭାରତର ଶେଷ ପାରମ୍ପରିକ ଖୋଲା-ଆକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏକ "ଚାଟଶାଳୀ ") ଚଲାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାଉଣା କିମ୍ବା ଖ୍ୟାତିର ବିନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତିନି ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, କିପରି ତାଙ୍କର ନମ୍ର, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ ଅଗଣିତ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ​​ତାହା ଚିତ୍ରଣ କରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶେଷ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ କଏଦ କରେ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''୧୦୩ ତମ ବର୍ଷରେ, ନନ୍ଦ ସାର୍ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ସେଭଳି ଜଣେ ମହନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲା ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ଦର୍ଶକ ସହ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇବା ସହ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦେବ । କିଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ଗାମୁଛାରେ ପୁରା ଜୀବନ ଅତି ବିବାହିତ କରି ଚାଟଶାଳୀର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିଥିଲେ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ ତାର ନିଛକ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ରହିଛି ।''



ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ''ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତର ସିନେମା ଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଯିଏକି ପାଳିରୁ ଦେଲ୍ହୀ ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ଆଉ ଓଡିଆ ଜାତିକୁ କକୁ ଗୌରବାନିତ୍ବ କରିଛି । ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏହି ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ସିନେମାକୁ ୧୫ ଟି ହଲରେ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହାସହ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କୋଲକାତା ପୁନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ହେଉଛି ।''

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ

ତାଙ୍କ ୧୦୩ତମ ବର୍ଷରେ, ନନ୍ଦ ସାର୍ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସାରା ଭାରତରୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁଁହେ ଶତାୟୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନର ଗଭୀର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଝଲକ ଡିସେମ୍ବର 2023 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ(NETPAC) ପୁରସ୍କାର ଅଧୀନରେ, 29 ତମ କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 12ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯେଉଁଥିରେ 77 ତମ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ମହୋତ୍ସବ (ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଭାରତ ପାଭିଲିଅନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା), ଏବଂ DOKଲିପଜିଗ୍ (ଜର୍ମାନୀ), ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ଏବଂ ଜାପାନର କାନାଜାୱା - ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏପରି କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଗୌରବକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଏହା 15 ତମ ଦାଦା ସାହେବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ, 2025 ରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି ।

ସେହିପରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆବେଗ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ଉତ୍ପାଦ, ଏହା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାନ ମାନ ଙ୍କ ରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି,ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ପୁନଃଅଭିନୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସତ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଣ-ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନୂତନ ପ୍ରତିଭା ଯେପରିକି ଯୁବ ନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ଙ୍କୁ ସାଇଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାସଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଉଛି ଯିଏ ପୁଣେର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଭିନୟର ଛାତ୍ର, ନିତ୍ୟାଶା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀ, ନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କାନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଲୱା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିଅନ୍‌ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ‘ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ’


ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ କ୍ରମଶଃ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି ଏବଂ ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କା ଚାଟଶାଳୀ ନମ୍ରତା, ସେବା ଏବଂସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମର୍ପଣର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ବ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ । ଏହା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରେ, ଯିଏ ସରଳ ଉପାୟରେ – ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଲେଟ୍, ଚକ୍ ଏବଂ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେ - ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଜୀବନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ 92 ମିନିଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେନ୍ସର କରାଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NANDA MASTER NKA CHATASALI RELEASE
ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ
ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ
ODIA FILM
NANDA MASTER NKA CHATASALI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.