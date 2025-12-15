ETV Bharat / entertainment

ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଚାହିଦା: 6 ଦେଶରେ 'ନବକଳେବର' ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ

ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ । 6 ଟି ଦେଶରେ 'ନବକଳେବର' ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ । ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ।

ODIA FILM NABKALEBAR
ODIA FILM NABKALEBAR (ETV Bharat Odisha/Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 15, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ନବକଳେବର' କ୍ରେଜ । ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ 6 ଟି ଦେଶରେ ନବକଳେବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ନବକଳେବର ୬ଟି ଦେଶ (USA, କାନାଡା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ) ଏବଂ ୪ଟି ମହାଦେଶ (ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ୟୁରୋପ) ଜୁରି ଯାତ୍ରା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ଦେଶରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏଥିରେ USAର ୮ଟି ସହର (ମିନିଆପୋଲିସ, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ହ୍ୟୁସ୍ଟନ, ଫ୍ରେମଣ୍ଟ, ଉତ୍ତର କାରୋଲାଇନା ଆଦି) ସମ୍ମିଳିତ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ।



ବିଦେଶରେ ଫିଲ୍ମର ଚାହିଦା ବଢିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ଟି ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହାସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 'ନବକଳେବର' ଇତିହାସର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ବିନି ସାମଲ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ନବକଳେବର ଏକ ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଏନଆରଆଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି।

odia film nabakalebara
odia film nabakalebara (etv bharat odisha)


ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଦଳାଇ ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚାର–ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦଳାଇ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସଞ୍ଜିତ ନାୟକ ଉଭୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର କରୁଥିବଜ଼ା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନବକଳେବର ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ନବକଳେବର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଏଟର ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିସାରି ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଲୋକ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଉଚୁକତା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ସିନେମା ଆସେ ତେବେ ବିଦେଶରେ ବିଶାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୁତିକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜିତ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ ଠାରେ ଏହି ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଅନୁରାଧା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

odia film nabakalebara
odia film nabakalebara (etv bharat odisha)

ସେହିପରି ଏନେଇ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ''ନବକଳେବର ଫିଲ୍ମ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭାବାବେଗ ଅଟେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ବା ପାଠ ପଦର୍ଶକ ଅଟେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନା ଦେଶ ମହାଦେଶ ଓ ଉପଦେଶ ରେ ଅଟେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟି ସଫଳ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ଏହି ମହିମାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସହ ନାନାକଲେବର କୁ ପହଂଚାଇବୁ ।''

ନବକଳେବର' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଶିବାନୀ ସଂଗୀତା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଂଶୁମାନ, ଅଶ୍ରୁ୍ମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସାହେବ ସିଂହ, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା, ରତନ ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଜେନା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡ. ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ଓ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ। ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡ. ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ଏବଂ ମଳୟ ମିଶ୍ର । ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିବାବେଳେ ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଧୃବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ସମ୍ପାଦନାରେ ସୁକୁମାର ମଣି, ବିଜିଏମ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟସରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

