ସିନେମା ହଲରେ 'ମୁରବି' ରାଜ୍ : ୫୦ ଦିନ ପୂରଣ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ କଳାକାରଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ
ଦୁଇ ପରିବାରର ଦୁଇ ମୁରବିଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ସିନେମା 'ମୁରବି' ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଫିଲ୍ମର ୫୦ ଦିନ ପୂରଣ ପୂର୍ବକ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ।ରିପୋର୍ଟ:ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 5, 2026 at 2:29 PM IST
ODIA CINEMA MURABI ଭୁବନେଶ୍ବର: ସିନେମା ହଲରେ ରାଜ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମୁରବି' । ସିନେମାଟି ନିକଟରେ ସଫଳତାର ସହ ୫୦ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ସିନେମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡିକରେ ହାଉସଫୁଲ ଯାଉଛି । ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖି ଭାବବିହ୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି । ସିନେମାର ସଫଳ 50 ଦିନ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଅଭିନେତା ଓ ନିର୍ମାତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି । 'ମୁରବି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସହିତ ଏହାର ସେଲିବ୍ରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ।
'ମୁରବି'ର 50 ଦିନ ପୂରଣ:
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମୁରବି' । ସାମାଜିକ ଓ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି । ଗତ ୧୨ ଏପ୍ରିଲ ତାରିଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମାଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଜୁନ ୨ ତାରିଖରେ ସିନେମାଟି ନିଜର 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ଦୁଇଟି ପରିବାର ଦୁଇ ମୁରବିଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରଷିବାରେ ସିନେମା ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରିୟା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍:
ସିନେମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରତିଟି କଳାକାରଙ୍କ ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ସିନେମା ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ସିନେମାଗୁଡିକ ହଲରୁ ଉଠିଯାଇଥିଲେ ହିଁ 'ମୁରବି' ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସିନେମାର 50 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ନାୟିକା ସହ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରିୟା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ହୃଦୟ ଜିତୁଛି ମୌଳିକ କାହାଣୀ:
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ । ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପୂରା ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ସିନେମା ୧୦୦ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ବିନା ଅନୁକରଣରେ ବି ଆମେ ଭଲ ସିନେମା କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିଛୁ ।"
'ମୁରବି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେ କପଲ୍ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଦୁହେଁ ସିନେମାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଏପରି ସିନେମାକୁ ଭଲପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ସିନେମାର ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ଓ ଭାବକୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମେଣ୍ଟିସ ଫିଲ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ଓ ପିନାକୀ ସିଂ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଥିବା ବେଳେ ବିଜୟନୀ ମିଶ୍ର, ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତି, ବି.ଏମ୍ ବୈଶାଳୀ, କଳ୍ପନା ରାଉତ, ଉଦିତ ଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରସନଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷ କଳାକାରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ସୁମନ୍ତ ବୈରାଗୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ବେହେରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ବେହେରା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାବବାର୍ତ୍ତାକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର