ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି 'ମୋଟରସାଇକେଲ୍', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମୋଟରସାଇକେଲ୍' । ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ନିଆରା କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । କେବେ ରିଲିଜ ?ଜାଣନ୍ତୁ,
Published : December 10, 2025 at 1:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମୋଟରସାଇକେଲ୍' । ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଋତୁଚକ୍ର ସହ କମେଡି ଫାମିଲି ଡ୍ରାମା ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ସହ ମନୋରଂଜନର ଭରପୁର ପ୍ୟାକେଜ କୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ମଂଚେଶ୍ୱର ର ପିପୁଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଳଚିତ୍ରର ମ୍ୟୁଜିକ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୧୯ ଡିସେମ୍ବରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ମୋଟରସାଇକେଲ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ବିଶ୍ୱାଳ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ 'ମୋଟରସାଇକେଲ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜିକା ଝୁନିଲତା ବିଶ୍ୱାଳ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ୍ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'ମୋଟରସାଇକେଲ୍'ର ଟାଇଟାଲ୍ ଟ୍ରାକ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଓଡ଼ିଆ ମୌଳିକ କାହାଣୀର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ବଖାଣୁଛି ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ଫିଲ୍ମରେ ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ବର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସ୍ୱର ସିନେମାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ କରିଛି । ଗୀତ ରିଲିଜ ବେଳେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସହ ଏହି ଗୀତ ତାଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଗୀତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ । ସେ କହିଛନ୍ତି,''ତାଙ୍କ ସହ ଗାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ ରହିବେ । 'ଥିରେ ପ୍ରେମରେ ଖେଳେ କିତି କିତି ଗୀତ' ଉଭୟ ମିଶିକି ଗାଇଥିଲେ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ସହ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶେଷ ଗୀତ ।''
ମୋଟରସାଇକେଲ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ, ସଂପାଦନା ମାନସ କୁମାର ସାହୁ, ଏବଂ ସଂଗୀତ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତି, ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପିହୁ, ପୃଥ୍ବୀରାଜ, ଆଲିଶା, ଭାଶ୍ୱତୀ ବସୁ, ରାଜଶ୍ରୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସହ ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ମୋଟରସାଇକେଲ' କାହାଣୀ
ମୋଟରସାଇକେଲ ପରି ଜୀବନ ଋତୁ ଚକ୍ରରେ ବୟସର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଡରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟଥା ବ୍ୟାଧି ଓ ଅକୁହା କଥା କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଣିପବନର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ବାସ୍ତବ କାହାଣୀର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ । ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ସହ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦର୍ଶକକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ।
କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ଟିଏ ଯାହା ମତେ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ମୋ ବୟସକୁ ଫିଟ କରୁଥିବା ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୋ ଚରିତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋତେ ତୋଳି ଧରିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହସେଇବା କନ୍ଦାଇବା ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
