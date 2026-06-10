ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ହେଲା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା'
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 11:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କର ମୁକ୍ତ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ହେଲା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମେହେରମୁଣ୍ଡା’କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗତକାଲି (ଜୁନ 9) ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୦୨୬ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଚ୍ଛକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ କରମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନିର୍ମାତା ସମେତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜିଆର ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢୀ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଗୁରୁ ଦାଇତ୍ୱ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତା ଓ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ସୂତାରେ ସୂତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଯୁବରାଜ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଲିନ ଅଙ୍କିତା । ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ ବୁଣାକାର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିଶ୍ଵକର୍ମା ବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ । ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପଛରେ ଥିବା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ, କାରିଗରୀ ଓ ସଂଘର୍ଷ ର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଁ ବୁଣାକାରଟିଏ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁତା ଓ ସୂତାରେ ହେଉଥିବା ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ଓ କାରିଗରଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କେବଳ କୁହାଯାଇନି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯିବା ସହ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଦାଦନ କାହାଣୀ, ଭୋକଲା ଫର ଲୋକାଲ, ଡିଜିଟାଲ ବଜାର, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବୁଣାକାର କଣ କରେ ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି । ବିଶେଷ କରି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କିଭଳି ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜ କରିପାରିଛି ଆଉ ସଫଳ ହୋଇଛି ତାହାହିଁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ଦେଖିଲେ ୨୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଣାକାର, କହିଲେ 'ଶାଢୀ କେବଳ ସୁକ୍ଷ୍ମ ସୁତାର କାରିଗରୀ ନୁହଁ ଆମ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସୂତ୍ର'
ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପଛର କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ କହୁଛି ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା', ତନ୍ତ-ଅରଟ ଚଖା ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର