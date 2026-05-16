ETV Bharat / entertainment

ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପଛର କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ କହୁଛି ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା', ତନ୍ତ-ଅରଟ ଚଖା ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ

ପରଦାରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' । ଯାହା ତନ୍ତ-ଅରଟ ଚଖା ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦର୍ଶକ ଫିଦା ହେବା ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ।

ODIA FILM MEHERMUNDA
ODIA FILM MEHERMUNDA (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 16, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' । ଏହା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଶରୀ ହଲରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି । ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାକାର ମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ । ପରଦାରେ ନିଜ ସଂର୍ଘଷର କାହାଣୀକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବୁଣାକାରଙ୍କ ସେହି ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀର ଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତା ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିମିୟରରେ ତନ୍ତ ଅରଟ ସହ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀର କଳାକାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଗରିମାମୟୀ ହସ୍ତକଳାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ହଲ୍ ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ODIA FILM MEHERMUNDA (ETV Bharat Odisha)

ଦର୍ଶକ ସମେତ ଏହି ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟାନ ଶିଳ୍ପର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅଧିକାରୀ । ଆମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଣାକାରଂକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି । ଏଣୁ ଏ ଫିଲ୍ମ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଣାକାରଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସିନେମାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

'ଏହି ସିନେମା ବୁଣାକାରଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ': ଜ୍ୟୋତି

ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, ''ହସ୍ତକଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା, କଳା ର ପରିଚୟ ନୁହେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ କଥା କହୁଛି । ତେଣୁ ଏହାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ଆମେ ଏହି ପରିଚୟ ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ ଦେଖାଇଛି । ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ପଛରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସେହି ମୁତାବିକ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ କିଭଳି ମିଳିପାରିବ ସେହି ଦିଗରେ ହେଉଥିବା ଲଢେଇ ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛୁ । ଆଉ ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କର । ସେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ଆଉ ସହ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସି ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଛି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ସିନେମା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସିନେମା ବୁଣାକାରଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏନେଇ ସରକାର କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତି ନେବେ ।''

'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିଶ୍ଵକର୍ମା ବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ଓ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଲିନ ଅଙ୍କିତା । ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ ବୁଣାକାର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର । ଜିଆର ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢୀ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଗୁରୁ ଦାଇତ୍ୱ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତା ଓ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ସୂତାରେ ସୂତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଯୁବରାଜ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ରିଲିଜ; ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ପରଦାରେ ଦେଖିଲେ ବୁଣାକାର, କହିଲେ 'ଏହା ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ...'

ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ସିନେମା ଟିକେଟ୍, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼

ବଲିଉଡରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଜଲୱା; କଲେଜ ଡ୍ରପ ଆଉଟରୁ ଧୁରନ୍ଧର VFX ସୁପରଭାଇଜର, କେମିତି ଥିଲା ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯାତ୍ରା..

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MEHERMUNDA
ମେହେରମୁଣ୍ଡା
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମେହେରମୁଣ୍ଡା
WEAVER LIFE BASED FILM
ODIA FILM MEHERMUNDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.