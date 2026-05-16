ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପଛର କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ କହୁଛି ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା', ତନ୍ତ-ଅରଟ ଚଖା ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ
ପରଦାରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' । ଯାହା ତନ୍ତ-ଅରଟ ଚଖା ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦର୍ଶକ ଫିଦା ହେବା ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 5:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' । ଏହା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଶରୀ ହଲରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି । ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାକାର ମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ । ପରଦାରେ ନିଜ ସଂର୍ଘଷର କାହାଣୀକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବୁଣାକାରଙ୍କ ସେହି ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀର ଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତା ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିମିୟରରେ ତନ୍ତ ଅରଟ ସହ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀର କଳାକାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଗରିମାମୟୀ ହସ୍ତକଳାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ହଲ୍ ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଦର୍ଶକ ସମେତ ଏହି ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟାନ ଶିଳ୍ପର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅଧିକାରୀ । ଆମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଣାକାରଂକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି । ଏଣୁ ଏ ଫିଲ୍ମ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଣାକାରଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସିନେମାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
'ଏହି ସିନେମା ବୁଣାକାରଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ': ଜ୍ୟୋତି
ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, ''ହସ୍ତକଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା, କଳା ର ପରିଚୟ ନୁହେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ କଥା କହୁଛି । ତେଣୁ ଏହାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ଆମେ ଏହି ପରିଚୟ ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ ଦେଖାଇଛି । ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ପଛରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସେହି ମୁତାବିକ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ କିଭଳି ମିଳିପାରିବ ସେହି ଦିଗରେ ହେଉଥିବା ଲଢେଇ ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛୁ । ଆଉ ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କର । ସେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ଆଉ ସହ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସି ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଛି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ସିନେମା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସିନେମା ବୁଣାକାରଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏନେଇ ସରକାର କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତି ନେବେ ।''
'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିଶ୍ଵକର୍ମା ବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ଓ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଲିନ ଅଙ୍କିତା । ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ ବୁଣାକାର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର । ଜିଆର ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢୀ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଗୁରୁ ଦାଇତ୍ୱ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତା ଓ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ସୂତାରେ ସୂତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଯୁବରାଜ ।
