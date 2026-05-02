ପରଦାରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସପୁଲ୍ ଶୋ', ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ଦୀର୍ଓଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ ।
Published : May 2, 2026 at 1:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' । କମେଡି ଓ ହରର ଜୋନର ର ହିଁ ଚଳଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ୫୪ ହଲ୍ ସହ ସାରା ଭାରତର ୮୪ ଟି ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମହାରାଜା ଫିଲ୍ମ ହଲ ରେ ଏହାର ପରିମିୟର ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ହାଉସଫୁଲ ଥିବା ବେଳେ ତଳେ ବସି ବି ଫିଲ୍ମ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟଟେନର କହିବା ସହ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଥଲେ । ଏଥିସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଲ୍କୁ ଆସି ଫିଲ୍ମର ମଜା ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଏଥିରେ ଭୂତ ଓ ଗୁଣିଆଙ୍କ କଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ହଲରେ ଭୂତ ଓ ଗୁଣିଆ ବେଶରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଯାହା ବେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ।ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ
ବିଶେଷ କରି ବାପା ଓ ଝିଅଙ୍କ କିଛି ଅକୁହା କଥାକୁ ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସବୁ ଦିଗକୁ ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମେକିଙ୍ଗ ସହ ହାସ୍ୟରସାସ୍ପଦ ଓ ପାରିବାରିକ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଓ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ତେଣୁ ପରିବାର ସହ ଆସି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଭଲପାଇବା ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ ପ୍ରସାଦର ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଉଥିବା ବେଳେ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିଏଫଏକ୍ସ କାମ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଓଲିଉଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ହରର୍, କମେଡି ସହିତ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧରାକୋଟ ରଜ ପ୍ୟାଲେସ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତ ର ପରିଚୟ ସାଜିଥିବା ଯେପରି ହାରମୋନିୟମ ଭଳି ଜିନିଷର ପୁନଃ ଜୀବିତ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକତା ବା ମଡେନ୍ ଗୀତାର ଛାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତ ଲୋପପାଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।.ସମୁଦାୟ ୫ଟି ଗୀତକୁ ୫ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପପୁ ପମ୍ ପମଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି ।
