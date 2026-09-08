କୋରାପୁଟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କହିବ "ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍"
କୋରାପୁଟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ସହ ସଂଘର୍ଷର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ରପଟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର "ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 8, 2026 at 8:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର 'କୋରାପୁଟ' । ଏଠାକାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ସଂଘର୍ଷର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ରପଟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର "ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍" । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସିନେମାର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଳ୍ପନା ସ୍ଥିତ ପିଭିଆର୍ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଲୋପ ପାଉଥିବା କୂଳ ବେଉସା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ପୁରୁଣା ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ।
ସଂଘର୍ଷ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ:
ଏହି ସିନେମା ନିପଟ ମଫସଲର ୪ଟି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଥିରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ବଂଶୀ, ମାଟି କଣ୍ଢେଇ କାରିଗରର କାହାଣୀ, ଅଲୋଡା ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଦଳର ରୋଜଗାର ଖୋଜିବାର ଅକୁହା କଷ୍ଟ, ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବା ସହ ଦାଦନ ଦୁଃଖର କଥା, ପାଠପଢ଼ା ସହ ସଂଘର୍ଷ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗାଁ ପରିବେଶ, କଳା ଓ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଆଜିବି ରହିଛି ତାହା ଏଥିରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
IFFIରେ ମନୋନୀତ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା:
କୌସ୍ତୁଭ ଡ୍ରିମ୍ ୱାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓଜ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସିନେମାଟି ‘U/A’ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୫୬ ତମ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ(IFFI) ୨୦୨୫ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାନୋରାମା ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍’ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । କୋରାପୁଟରେ ଜୀବନ ଓ ସଂଘର୍ଷର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ରକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଦେଖିଥିଲା ।
'ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ'
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ କୋରାପୁଟ ବାସିନ୍ଦା । ଏଥିରେ ମୋ ଗାଁର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ଅକୁହା କାହାଣୀକୁ ଦେଖାଇଛି । ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଆସିବା ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଦେବ । ଗାଁରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛୁ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ନୂଆ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ତେଣୁ ଏଭଳି ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର କାହାଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ମନୋନୀତ:
ସେପଟେ ସିନେମାଟି IFFIରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଭଲପାଇବା ସାଉଁଟିବା ସହ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି । ଖାଲି IFFI ନୁହେଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏହା ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ସାରିଛି । ଜୟପୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କୋଲକାତା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଜାଗରଣ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସେଭେନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଓ ମାଦ୍ରୀଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ।
ଗାଁର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ସିନେମା:
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହି ସିନେମାରେ ସିନେ ଦୁନିଆରେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ନାହାଁନ୍ତି । ୭୫% କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ପ୍ରତିଭା, ଆଉ ୨୫% ମଞ୍ଚ କଳାକାର । ସେମାନ ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସିନେମାର ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ, କାହାଣୀ, ସଂଳାପ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଛି । ଦର୍ଶକ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋରାପୁଟ ବୁଲି ଆସିବାର ମଜା ବି ନେଇ ପାରିବେ । ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ତାରକା ବିଶାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଯୋଜକ କୌଶିକ ଦାସ, ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତକାର ତୋଷ ନନ୍ଦ, କାହାଣୀକାର ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଅଭିନେତା ସୋନାକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ବୋର୍ ୱେଲ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବିତିଛି । ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ମୁଁ ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବା ମୋତେ ଏକ ସ୍ବପ୍ନ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ।"
ପ୍ରଯୋଜକ କୌଶିକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାସରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ସବୁଠାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାସ୍ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଥିଲୁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନେମାଟି ଭଲ ଲାଗିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ସିନେମାଟି ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ଟିଜର ଆଉଟ୍; ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଅନୁଭବ, ଦର୍ଶକ କହିଲେ 'ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେବ ହିଟ୍'
ଅର୍ପଣ ୨୦୨୬; ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ମୋହିଲା ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର