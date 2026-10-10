ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍'
ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ପଡୋଶୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିନେମା 'ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍' ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିଶାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି।
Published : October 10, 2026 at 4:50 PM IST
ବସ୍ତର (ଛତିଶଗଡ଼): ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍' । ଏହି ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ସାରିଛି । ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ପଡୋଶୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଜଗଦଲପୁର ସହରରେ ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ମାତା ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି 'ମାଲିପୁଟ୍ ମେଲୋଡିଜ୍' (Maliput Melodies) । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଓ କଳାକାରମାନେ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଯୋଜକ ବିଶାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ।
କୋରାପୁଟ ଏବଂ ବସ୍ତରରେ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଅଟେ । କୋରାପୁଟରୁ ଯାଇ ବସ୍ତରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ । ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । — ବିଶାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା
ବସ୍ତର ଓ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ:
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୋଶ୍ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ବସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କାହାଣୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ତରବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ।" ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତର ଓ କୋରାପୁଟ ବହୁ ଦିନରୁ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ବସ୍ତରରେ 'ମୋହରୀ ବାଜା' ନାମରେ ପରିଚିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ 'ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ; ଭାଷା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତାଳ ଓ ଭାବନା ସମାନ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ।