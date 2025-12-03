ETV Bharat / entertainment

ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହାକାଳ', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହାକାଳ' । ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

odia film mahakal
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମହାକାଳ (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିରୋ ସାଜିଛି । ଏହି ସମୟରେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହାକାଳ' । ଆସନ୍ତା ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ରୋମାନ୍ସ ଆକ୍ସନ ସହ କମେଡିର ଭରପୁର ତଡକା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଭରି ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଲୋଭର ଅଗ୍ନିରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ନାୟିକା ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେଉଁସବୁ ସଂଘର୍ଷ ସାମନା କରୁଛନ୍ତି । କିଭଳି ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧୀ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆତୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଦଳାଲ ମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି।

odia film mahakal
odia film mahakal (film poster)

'ମହାକାଳ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଦେବ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଦେବ । କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାର ଅସୀତ ପତି, ବ୍ରଜ ସିଂ, ଡିସ୍କୋ ସ୍କା ରେଡ୍ଡୀ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ବବୁଲ, ରାଜଶ୍ରୀ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୋନାଲି ଏଥିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗୁଏରେଡ ଦେବଙ୍କ ସହ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଅଟେ ।

'ମହାକାଳ' କାହାଣୀ

ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ । ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ଗାଁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅପାଠୁଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଉପରେ । ସେ ଗିରଫ ହୁଏ, ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସାହସୀ ଝିଅ, ରେଖା, ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ । ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ଵେଷଣରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ବର ସହରକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ନିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତର ସୀମା ଝାପସା I ସେଠି ରେଖାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କଣ ରହିଛି ? ସେ ତା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଏହି ସିନେମା ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏକ ଭକ୍ତ ଭୂମିକାରେ ନାୟକ ଦେବ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ଅପରାଧ ଜଗତର ଜଣେ ଭୟର ନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଦେବ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମହାକାଳ ସାଜୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ରଖାଯାଇଛି । ମହାକାଳ ରୁପି ଜଣେ ଦାଗି ଅପରାଧୀ ନାୟିକାଙ୍କୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ପ୍ରେମ ହେଉଛି କାହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମନେ ପଡନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, 'ଫେରିଆରେ ସାଙ୍ଗ ଓ ଫେରିଆ ଫେରିଆ ହ୍ୟୁମାନ' ଗୀତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଡି କ୍ରସ ଭବନ ଠାରେ ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୁଡ଼ିଲି ରଥ ,ବିଭୂତି ଗଡ଼ନାୟକ ଓ ଶୁଭାଶିଷ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ବର୍ଗତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଗାଇଥିବା ବେଳେ, ଶୀତଲ କବି,ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତ ରିଲିଜ ବେଳେ ପୁରା ଟିମ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

