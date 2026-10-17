ପରଦାରେ 'ମଧୁମାଳତୀ'; ୮୦ ଓ ଏକବିଂଶ ଶତାଦ୍ଦୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ମହାଶ୍ୱେତା
୮୦ ଓ ଏକବିଂଶ ଶତାଦ୍ଦୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ମଧୁମାଳତୀ । ଦର୍ଶକ ସହ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ମହାଶ୍ୱେତା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 3:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଜୀବନ ସାଥି ହୋଇ ନୁହେଁ ପ୍ରେମକୁ ଛାତିରେ ସାଇତି ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲପାଇବା ବା ପ୍ରେମ । ଇଶ୍ବରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେମ ଶ୍ୱାଶତ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୟସ କିଭଳି ସତ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାର ମାନେ ଆଉ ୪୫ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରେମର ମିଳନ ହୁଏ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ "ମଧୁମାଳତୀ"। ଏହାର ପରିମିୟର ବା ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାରାଜା ହଲରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିନେମା ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ ।
ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନିଜ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶିଖଣିୟ ଚଳଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସିନେମାଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ତାଳି ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାଶ୍ଵେତା ରାୟ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସବୁ ବର୍ଗର ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କର ୬୦ ବର୍ଷର ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଥିବା ଆଦର ଓ ସମାନ ପ୍ରେମକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ ବୋଲି କହିବା ସହ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ମହାଶ୍ୱେତା ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ସହ ତାଙ୍କ ପିଲା ବେଳର ମଧୁ ଓ ମାଳତୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ଆକାଶ ଓ ଭୂମିକାଙ୍କ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କ ନିଜ କାହାଣୀ ସହ ଜଡିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କାହାଣୀ ଲେଖା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ ଖୁସି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ସହ ତାଙ୍କ ଯୋଡି ସହ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବେଶ ଚମତ୍କାର ଥିଲା । ଏଣୁ ଏହା ଓଡିଶାର କାହାଣୀ ଦଶହରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ରଜକିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ୍ପ୍ଲେ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧୁସୂଦନ ଭୂମିକାରେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ନଜର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଭୂମିକା ଦାଶ, ଆକାଶ ହୋତା, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଲିଉଡରେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ; 'ମଧୁମାଳତୀ'ରେ ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କ ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର୍, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
'ମନଷ୍ଟର' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଲେ ଆଦିତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର