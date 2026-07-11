ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା', ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନର ଅକୁହା କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ
ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଅକୁହା କଷ୍ଟ ସେବା ଓ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା' । ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 2:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ଓ ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲାଇନବାଲା' । ଅନ୍ଧାରର ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ମାଟିର ଏକ ସତ ଓ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ । ଶ୍ରୀହରି ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାଇନବାଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପିଭିଆର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ସିନେ କଳାକାର, ଇନଫ୍ଲୁଏନସେରଙ୍କ ସହ ସିନେପ୍ରେମୀ ଏହି ଅକୁହା କାହାଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ ରଚନା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେବା ଦେଉଥିବା ଲାଇନବାଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାଉ, ବିଲ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଆମେମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ବି ପଛାଉ ନାହୁଁ । ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ବ୍ରତ ଭାବି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ଆମ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ସଚେତନତା କରିବା ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ସିନେମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରତିଟି ଓଡିଶା ବାସୀ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ । ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଗଲେ ବା ଏଥିସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିକରିବା ନୁହେ ବରଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ସିନେମାକୁ ବାସ୍ତବବାଦ କରିବାକୁ ଆମେ କିଛି ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଛୁ । ସେମାନେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିସ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ।''
ସେହିପରି ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, ''ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ଅନେକ ବାସ୍ତବତା କଥାକୁ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଆଜି ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ବା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ।''
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସେବା ପାଇଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ । ମଣିଷ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଛି । ପ୍ରତିଟି ଲାଇନବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରର ନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସହ ଓ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଏକ ନିଛକ କାହାଣୀ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଘଟୁଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସହ ଲାଇନବାଲାଙ୍କୁ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' ପାଇଁ 90 କିଲୋ ଓଜନ ବଢାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ବି ନୂଆ ଅବତାର, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର