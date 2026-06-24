ETV Bharat / entertainment

ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା' । ବାଲେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ?

odia film linebala
odia film linebala (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ଓ ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା' । ଅନ୍ଧାରର ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ମାଟିର ଏକ ସତ ଓ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଶ୍ରୀହରି ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାଇନବାଲା ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ନିଛକ ଏକ କାହାଣୀକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ । ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ ରଚନା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସେବା ପାଇଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ । ମଣିଷ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଛି । ପ୍ରତିଟି ଲାଇନବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରର ନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସହ ଓ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଏକ ନିଛକ କାହାଣୀ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଘଟୁଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସହ ଲାଇନବାଲା ଙ୍କୁ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ।

odia film linebala
odia film linebala (ETV Bharat Odisha)
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେବା ଦେଉଥିବା ଲାଇନବାଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାଉ, ବିଲ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଆମେମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ବି ପଛଉ ନାହୁଁ । ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ବ୍ରତ ଭାବି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ଆମ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ସଚେତନତା କରିବା ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ।
odia film linebala
odia film linebala (ETV Bharat Odisha)

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ''ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ସଟ ଡାଉନ ହେଲେ ସୁଟିଂ କରିବୁ । କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଚଢି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁଶାନ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହା ସତ କାହାଣୀ ଥିଲା ପ୍ରଯୋଜକ ସବୁ ସେଟରେ ରହୁଥିଲେ । ସିନେମାକୁ ବାସ୍ତବବାଦ କରିବାକୁ ଆମେ କିଛି ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଛୁ । ସେମାନେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶଙ୍କ ଗୀତ କୁ ସଜେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଏହି ସିନେମାରେ ଦେଖିବେ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍-୨୦୨୬', ୧୧ଟି ଭାଷୀୟ ୨୦ ଟି ସିନେମା ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି 'ବିବାହ ଡଟ୍ କମ୍', ଓଲିଉଡ ଓ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାଶ

ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକିଶୂନ'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ୍, ଫିଲ୍ମକୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ କହିଲେ ଦର୍ଶକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

LINEBALA
LINEMAN LIFE STRUGGLE FILM
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନବାଲା
ଲାଇନବାଲା
ODIA FILM LINEBALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.