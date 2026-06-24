ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା' । ବାଲେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 4:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ଓ ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା' । ଅନ୍ଧାରର ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ମାଟିର ଏକ ସତ ଓ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଶ୍ରୀହରି ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାଇନବାଲା ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ନିଛକ ଏକ କାହାଣୀକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ । ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ ରଚନା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସେବା ପାଇଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ । ମଣିଷ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଛି । ପ୍ରତିଟି ଲାଇନବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରର ନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସହ ଓ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଏକ ନିଛକ କାହାଣୀ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଘଟୁଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସହ ଲାଇନବାଲା ଙ୍କୁ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ''ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ସଟ ଡାଉନ ହେଲେ ସୁଟିଂ କରିବୁ । କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଚଢି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁଶାନ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହା ସତ କାହାଣୀ ଥିଲା ପ୍ରଯୋଜକ ସବୁ ସେଟରେ ରହୁଥିଲେ । ସିନେମାକୁ ବାସ୍ତବବାଦ କରିବାକୁ ଆମେ କିଛି ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଛୁ । ସେମାନେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶଙ୍କ ଗୀତ କୁ ସଜେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଏହି ସିନେମାରେ ଦେଖିବେ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର