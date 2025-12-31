ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ 'ଲଢ଼େଇ'; ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ, ଫିଲ୍ମ ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ରିଲିଜ ହେଲା ଲୋହିତାକ୍ଷ ଓ ଅଭିଲିପ୍ସା ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢ଼େଇ' । ମହାରାଜାରେ ହେଲା ପ୍ରିମିୟର । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ ।

ODIA FILM LADHEI RELEASE
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 31, 2025 at 1:07 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢ଼େଇ- ଏ ଫାଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍' ର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ହଲରେ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୨ଟି ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିଲା । ଆକ୍ସନ୍, ଡ୍ରାମା, ଥ୍ରିଲର୍ ଓ ରୋମାନ୍ସର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା 'ଲଢ଼େଇ' ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ଫିଲ୍ମଟି ସପେଏନ୍ସ ଭରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି । ନୂଆ ଏକ ଟିମକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଚରିତ୍ର ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ଲୋକଙ୍କ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଲୋହିତାକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ''ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଯାହାବି ହେବ ମତ ରଖିବେ ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭଲ ଆଗକୁ କରିବି । ନୂଆବର୍ଷରେ ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ।''

odia film ladhei premire

ଡିଆରଏସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭେଟେରାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନବାଗତ ନାୟକ ଭାବେ ଲୋହିତାକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ହଟ୍ ଲୁକ୍ ଓ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଅନ୍ଦାଜ ସିନେମାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି । ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଭାବେ ନବାଗତା ଅଭିଲିପ୍ସା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ପ୍ରାଜିଳ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ-ପ୍ରଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା “ଲଢ଼େଇ” ଏକ ବଳିଷ୍ଠ, ମୌଳିକ ଓ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହାର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ଜେ.ପି. ୱାର୍ଡସ୍ମିଥ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାସ ପାଢ଼ୀ, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ।

odia film ladhei premire

ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣି ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିବା ବେଳେ 1 ମିଲିୟନ ଭିୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଓ ଏବେବି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, “ଲଢ଼େଇ” ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି । ୨୦୨୫ର ଶେଷ ଦିନେମା ଏବଂ ୨୦୨୬ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭାବେ “ଲଢ଼େଇ” ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବାଜିମାତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ODIA FILM LADHEI RELEASE

