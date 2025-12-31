ପରଦାରେ 'ଲଢ଼େଇ'; ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ, ଫିଲ୍ମ ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ପରଦାରେ 'ଲଢ଼େଇ'; ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ, ଫିଲ୍ମ ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ରିଲିଜ ହେଲା ଲୋହିତାକ୍ଷ ଓ ଅଭିଲିପ୍ସା ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢ଼େଇ' । ମହାରାଜାରେ ହେଲା ପ୍ରିମିୟର । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 31, 2025 at 1:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢ଼େଇ- ଏ ଫାଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍' ର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ହଲରେ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୨ଟି ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିଲା । ଆକ୍ସନ୍, ଡ୍ରାମା, ଥ୍ରିଲର୍ ଓ ରୋମାନ୍ସର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା 'ଲଢ଼େଇ' ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ଫିଲ୍ମଟି ସପେଏନ୍ସ ଭରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି । ନୂଆ ଏକ ଟିମକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଚରିତ୍ର ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ଲୋକଙ୍କ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଲୋହିତାକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ''ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଯାହାବି ହେବ ମତ ରଖିବେ ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭଲ ଆଗକୁ କରିବି । ନୂଆବର୍ଷରେ ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ।''
ଡିଆରଏସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭେଟେରାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନବାଗତ ନାୟକ ଭାବେ ଲୋହିତାକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ହଟ୍ ଲୁକ୍ ଓ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଅନ୍ଦାଜ ସିନେମାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି । ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଭାବେ ନବାଗତା ଅଭିଲିପ୍ସା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ପ୍ରାଜିଳ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ-ପ୍ରଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା “ଲଢ଼େଇ” ଏକ ବଳିଷ୍ଠ, ମୌଳିକ ଓ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହାର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ଜେ.ପି. ୱାର୍ଡସ୍ମିଥ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାସ ପାଢ଼ୀ, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣି ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିବା ବେଳେ 1 ମିଲିୟନ ଭିୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଓ ଏବେବି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, “ଲଢ଼େଇ” ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି । ୨୦୨୫ର ଶେଷ ଦିନେମା ଏବଂ ୨୦୨୬ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭାବେ “ଲଢ଼େଇ” ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବାଜିମାତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର