ଦଣ୍ଡନାଚ ପରମ୍ପରା ଓ ମେରୁ ଯାତ୍ରାର ଅକୁହା ଗାଥା ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା' । ଦଣ୍ଡନାଚ ପରମ୍ପରା ଓ ମେରୁ ଯାତ୍ରାର ଅକୁହା ଗାଥା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ।ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ରିଲିଜ?

Odia film 'Kangula' Teaser (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 16, 2026 at 12:26 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସ୍ଥା,ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛି ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା' । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଂଚେଶ୍ୱର ପିପୁଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏହାର ଟିଜର ସହ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ମା କାଳୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନାଚକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ର କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁ ର ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେରୁ ଜାତର ସୁନ୍ଦର ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କ'ଣ ?

ଦିଗହରା ଯୁବକ ଟିଏ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କାଙ୍ଗୁଲା ମା'ଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ନୃତ୍ୟ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ସେହି ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତୀ ଭାବିବା ସହ ପରମ୍ପରାର ଏହି ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଯୁବକ କିଭକି କରୁଛି ତାର ଏକ ନିଛକ ଚିତ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବିଶ୍ୱାସ,ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଭିନ୍ନ ଏହି ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଚନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଟିଜର ଟି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଝଲକ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିଛକ ଓ ମୌଳିକ କାହାଣୀଟି ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ରେ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା ଟିମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯୋଡି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି । ଫିଲ୍ମ ଓ ନିଜ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ଦୁହେଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଥୋଚିତ କରିବାକୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ।

Odia film 'Kangula' (ETV Bharat Odisha)

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସହ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ । ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଙ୍କ ନିର୍ଦେଶନା ରେ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ । ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜାଇବା ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଜେଏନ ପଦ୍ମା ଓ ସୁମିତ ଦୀକ୍ଷିତ । ଏଥିରେ ସମ୍ବିତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଗିରି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ପୁପିନ୍ଦର ,ନବପ୍ରୀତ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଚେତନା ,ଦଳି ଅପା ଓ ଭକ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନିଛକ ଓ ଗାଁର ସତ କାହାଣୀ ସହ ଠାକୁରାଣୀ ଆସ୍ଥା ର ଗାଥା କୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

