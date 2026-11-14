ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 'କୈଶୋର’ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ପ୍ରଶଂସାରେ ସିନେପ୍ରେମୀ
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କୈଶୋର’ । ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୧୪ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ଶୋ’ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 9:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘କୈଶୋର’ର ସଫଳତା । ୧୪ ରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିମିୟର୍ ଶୋ’। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଅତିଥି, କଳାକାର ଓ ସିନେପ୍ରେମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଜୟଦେବ ବଭବନରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । 08 Studios ଓ IOverse Productions ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନର ଚାପ, ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଓ ହଜିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଶାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଙ୍କିତା ବର୍ମା ଓ ଏସ୍. ଅଭିଷେକ ରେଡ୍ଡୀ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ରାୟ, ଆକାଶ ହୋତା ଓ ମନୀଷା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କାନାଡା ସର୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ଇଣ୍ଡୋ ଦୁବାଇ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଓ ଟାଗୋର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସମେତ ୧୪ ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଚରେ ଏହା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜୟପୁର ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘କୈଶୋର’ର ପ୍ରିମିୟର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ଭାବନାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୮ ମିନିଟର ଏହି ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିବିଏସ ଛୁଇଁଛି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିରାକରଣ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁମନକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ‘କୈଶୋର’ର କାହାଣୀ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ଯିଏ ବୟସ୍କ ଜୀବନର ଚାପ, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏକ ଦୁଃଖଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ଓ ପରଲୋକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ଶାନୁ ନାମକ ଜଣେ ଆଶାବାଦୀ ବାଳକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଯାତ୍ରାରେ ସାଥୀ ହୁଏ । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ ଅତୀତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଓ ମାନବ ଜୀବନର ଅନେକ ଜଟିଳ ଅନୁଭୂତି ।
ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆଶା ପୁରଣ ନ ହେବା ଚାପରେ ଯୁବପିଢୀ କିଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତି ନିଅନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ସେଇ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସେଭଳି କଳା କାହାଣୀର ସଚେତନତାକୁ ନେଇଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କାହାଣୀର ବଳିଷ୍ଠତା ହିଁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କରିଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଇଶାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏସ୍. ଅଭିଷେକ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ରଚିତ କାହାଣୀକୁ ଇଶାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଙ୍କିତା ବର୍ମା ଏବଂ ଏସ୍. ଅଭିଷେକ ରେଡ୍ଡୀ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ରାୟ, ଆକାଶ ହୋତା ଏବଂ ମନୀଷା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ‘କୈଶୋର’ର ସଫଳତା
ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ‘କୈଶୋର’ ଏକାଧିକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:
- କାନାଡା ସର୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ଆୱାର୍ଡ
- ଇଣ୍ଡୋ ଦୁବାଇ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫିକ୍ସନ୍
- ପଞ୍ଚମ ଟାଗୋର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ନଅଟି ପୁରସ୍କାର
- ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ରାୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର
- ୧୫ତମ ଦିଲ୍ଲୀ ଶର୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୁରି ମେନସନ୍ ପୁରସ୍କାର
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜୟପୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ୨୦୨୭, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ୨୦୨୭ ଏବଂ କ୍ରିଟିକ୍ସ ସୋସାଇଟି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । M08 Studios ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସ୍ୱାଧୀନ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅଭିନବ ସମନ୍ୱୟ । ରାଜୀବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଇଶାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏସ୍. ଅଭିଷେକ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ M08 Studios ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ମାତା ସଙ୍ଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦୀପ୍ଶା ଧଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ IOverse Productions ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ‘କୈଶୋର’ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । କାରଣ, ଏହା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୃଜନଶୀଳ ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଥିବା IOverse ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ, ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଯୋଜକ ରାଜୀବ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “କୈଶୋର କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୟସ୍କ ଜୀବନର ଚାପ ଏବଂ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜାଇ ଦେଉଥିବା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରୟାସ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି । ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସହଯୋଗ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପରିଚୟ ହେବ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଏହି ଚରିତ୍ରର ଲୁକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଥିଲା କଷ୍ଟକର..', 'ରାମାୟଣ'ରେ VFX ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ଭାବେ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭ୍ରମରବର
ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ; ବାବୁସାନଙ୍କ ମୁଭି ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା, ହାତ ମିଳାଇଲେ କରଣ ଜୋହର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର