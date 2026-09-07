ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯଦି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ
ବନ୍ଧୁତା ଶତ୍ରୁତା, ସନ୍ଦେହ, ସମ୍ଭାବନା ଓ ଅନେକ ଅସମାହିତ କିନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯଦି' । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 1:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବନ୍ଧୁତା ଶତ୍ରୁତା, ସନ୍ଦେହ, ସମ୍ଭାବନା ଓ ଅନେକ ଅସମାହିତ କିନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯଦି' । ଡ୍ରାମା କମେଡୀ ଓ ଥ୍ରୀଲର ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ପିଢିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ‘ଜଦି – The Untold Side of ଇଫ’। ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ରେଲୱେ ଅଡିଟୋରିଅମ ଠାରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । କଲେଜ ପ୍ରେମ ସହ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଯୁବ ଅଭିନେଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୟୁଟ୍ୟବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କ ଯୋଡି ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଆକାଶ ହୋତା ଓ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସ୍ୱାଇଁଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସୁଶାନ୍ତ ଦାଶ ମହାପାତ୍ର, ରବି ମିଶ୍ର, ବଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଉଦୟସିଂହ ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାଜଲ ରାୟ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜିକା ରହିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଯୁବ ପିଢୀ ବା ଜେଏନଜି ଜେନେରେସନ କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ହୋଇଛି । ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛନ୍ତି ସୋମେଶ ସତପଥୀ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଡିଟର ରହିଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା… ଆଉ ସେହି ଘଟଣାରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁତା । ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଥାଏ ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସମଗ୍ର ଗାଁ ଉପରେ । ଘଟଣାକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ଅନେକ ଲୁଚିଥିବା ସତ୍ୟ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଦିଏ—ତାହାକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ‘ଯଦି’ର କାହାଣୀ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାହାଣୀ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ଆଉ କଣ ସବୁ ସସପେନ୍ସ ଏଥିରେ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରେ ହିଁ ଏଥିରୁ ପରଦା ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଟିମ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରୀଅଂଶ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେଲରରେ ପ୍ରେମ, ରହସ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅପରାଧଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଛି । ବିଶେଷକରି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଯୁବ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି ନିର୍ମାତା ଟିମ୍ ଆଶା ରଖିଛି । ଯୁବକଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ଜାରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜଗା ପ୍ରେମରେ କୁନି ଦର୍ଶକ: 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ’ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏହା କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଯୋଗ୍ୟ' ଶୁଭ ମହୁରତ, ପରିବାର-ସମ୍ପର୍କ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଭାବନାର କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର