ETV Bharat / entertainment

ସ୍ୱାଭିମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର'

ସିନେମା ଘରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର' । ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Odia film 'Guruji Namaskara' released on cinema halls narrates about self-respect of a teacher
ସ୍ୱାଭିମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର' (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା ସହ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଶିକ୍ଷକର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର' । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୮ଟି ହଲରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରିମିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ଜାକଜମକରେ ଶ୍ରିୟା ସିନେମା ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ସିନେପ୍ରେମୀ ଆସି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ ରହିଥିଲା । କାହାଣୀଟି ଏକ ବାସ୍ତବତା ବା ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ ।

ସ୍ୱାଭିମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର' (ETV Bharat Odisha)

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ହେରାଫେରି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଗୁରୁଜୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସିନେମାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ହେଉଥିବା କେଳେଙ୍କାରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମର୍ପଣ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର" ।

ଏନେଇ ପ୍ରଯୋଜିକା ଇଲା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାହାଣୀ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଅନେକ କିଛି ଅକୁହା ସତକୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି ।"



ଚଳଚିତ୍ରଟି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ପଟ୍ଟକଥା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସଙ୍କେତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଇଲା ମିଶ୍ର । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ସେ କିପରି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୂଳ ଆକର୍ଷଣ ।

ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତା ଅମନ ପରାଶର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ । ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଗୌରବ ମହାନ୍ତି, ଶିବାଂଶୀ ସେନ, ଇଲୁ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଶ୍ରୁତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାଂଶୀ ସେନ ନବାଗତା ଭାବେ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମାରେ ମଡେଲିଂ ଟିଭି ସୋ'ରେ କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଦୂନିଆରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଭିନେତା ଅମନ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ଏହି ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ ।

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାଂଶୀ ସେନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା । ଅଭିନେତା ଅମନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ବହୁତ ଖୁସି । ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅମନ ଗୁରୁଜୀ ଭାବେ ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛୁ ।"

ଅଭିନେତା ଅମନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସିନେମାଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ନୂତନ ସ୍ବାଦ ମୁତାବକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଚିରାଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ବାସ୍ତବିକ୍ କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ଓ କୂଟନୀତିକୁ ନେଇ ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।"


ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଇଲୁ ବାନାର୍ଜି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କୌଣସି କପି ସିନେମା ନୁହେଁ । ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହି ସିନେମାରେ ନିଜର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାର ନାହାଁନ୍ତି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା', ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନର ଅକୁହା କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ

'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' ପାଇଁ 90 କିଲୋ ଓଜନ ବଢାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ବି ନୂଆ ଅବତାର, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ

'ଦାହାନ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODIA FILM GURUJEE NAMASKAR
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର
GURUJEE NAMASKAR
ODIA NEW FILM RELEASE
GURUJEE NAMASKAR FILM RELEASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.