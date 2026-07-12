ସ୍ୱାଭିମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର'
ସିନେମା ଘରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର' । ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : July 12, 2026 at 10:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା ସହ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଶିକ୍ଷକର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର' । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୮ଟି ହଲରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରିମିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ଜାକଜମକରେ ଶ୍ରିୟା ସିନେମା ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ସିନେପ୍ରେମୀ ଆସି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ ରହିଥିଲା । କାହାଣୀଟି ଏକ ବାସ୍ତବତା ବା ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ ।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ହେରାଫେରି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଗୁରୁଜୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସିନେମାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ହେଉଥିବା କେଳେଙ୍କାରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମର୍ପଣ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର" ।
ଏନେଇ ପ୍ରଯୋଜିକା ଇଲା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାହାଣୀ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଅନେକ କିଛି ଅକୁହା ସତକୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି ।"
ଚଳଚିତ୍ରଟି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ପଟ୍ଟକଥା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସଙ୍କେତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଇଲା ମିଶ୍ର । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ସେ କିପରି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୂଳ ଆକର୍ଷଣ ।
ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତା ଅମନ ପରାଶର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ । ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଗୌରବ ମହାନ୍ତି, ଶିବାଂଶୀ ସେନ, ଇଲୁ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଶ୍ରୁତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାଂଶୀ ସେନ ନବାଗତା ଭାବେ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମାରେ ମଡେଲିଂ ଟିଭି ସୋ'ରେ କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଦୂନିଆରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିନେତା ଅମନ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ଏହି ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାଂଶୀ ସେନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା । ଅଭିନେତା ଅମନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ବହୁତ ଖୁସି । ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅମନ ଗୁରୁଜୀ ଭାବେ ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛୁ ।"
ଅଭିନେତା ଅମନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସିନେମାଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ନୂତନ ସ୍ବାଦ ମୁତାବକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଚିରାଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ବାସ୍ତବିକ୍ କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ଓ କୂଟନୀତିକୁ ନେଇ ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।"
ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଇଲୁ ବାନାର୍ଜି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କୌଣସି କପି ସିନେମା ନୁହେଁ । ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହି ସିନେମାରେ ନିଜର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାର ନାହାଁନ୍ତି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲାଇନବାଲା', ଲାଇନବାଲାଙ୍କ ଜୀବନର ଅକୁହା କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ
'ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ' ପାଇଁ 90 କିଲୋ ଓଜନ ବଢାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଶିବାନୀଙ୍କ ବି ନୂଆ ଅବତାର, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର