ଦୁଇଟି ଜନ୍ମର ସତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଏଇ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇବା', ଅଡିଓ ଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏଇ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇବା' । ଅଡିଓ ଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 2:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଓ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ନୂଆ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏଇ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇବା' । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୁର୍ବରୁ ସ୍କଲ ମିଡିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏଇ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ ସହ ଏକସାଙ୍ଗରେ ଅଡିଓ, ଟିଜର ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ସୁନ୍ଦର ଏକ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସତ ପ୍ରେମ କିଭଳି ମରେ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ବା ପାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାହା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ବେଶ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସହ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ ସହ ଆକ୍ସନ ସସେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରୀଲର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି । ୨୦୨୩ ରେ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଉଥୁବା ବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିନଥିଲା । କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳି ଫେରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଷ୍ଟର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ । ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଏଇ ବୋଧେ ଭଲପାଇବା’ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ-ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଦୀପକ-ଅନୁଭା ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦମଦାର ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଷ୍ଟର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ । କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ସଂଳାପ ଡଃ ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ । ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ବର୍ଗତ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାର୍ । ଗୀତଲେଖିଛନ୍ତି ଡଃ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ । ଡିଓପିରେ ଅଜିତ୍ ଓ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଦାଶ । ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ଅଛନ୍ତି l ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତିଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦାସ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାତ୍ର । ସ୍କଲ ମିଡିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ମେଣ୍ଟବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏଇ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦୀପକଓ ଅନୁଭାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ସତ ଭଭଲପାଇବାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ଟି ଗୀତ ସହ ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ ଓ ରୋମାନ୍ସ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନାୟକ ଦୀପକ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଫିଲ୍ମଟି ବହୁଦିନରୁ ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କୁ ନେଇ ହୋପାରୁନଥିଲା । ଏବେ ସବୁ ଠିକ ହେବା ପରେ ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଏହି ମେସ୍ରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଯାହା କେଵେକ ପ୍ରେମ ଭଲପାଇବାର କଥା ବଖାଣିବ । ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲପାଇବା ସହ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନର ଏହି ସିନେମାକୁ ଦର୍ଶକ ଭଲପାଇବା ଦେବେ ।''
ସେହିପରି ନାୟିକା ଅନୁଭା କହିଛନ୍ତି, ''ଦୁଇଟି ସମୟର କଥା ସହ ମତେ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରରେ ଓ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମର ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସିନେମାର କାହଣି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଆଉ ଆମକୁ ଭଲପାଇବା ଦେବେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଓ ଦୀପକ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ ପରଦାରେ ଆସୁଛୁ ଆମ ଯୋଡିକୁ ବି ଭଲ ପାଇବେ ଦେବେ ସହ ପୂର୍ବ ଓ ପର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମର ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ବି ଦେଖିବେ ।''
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦାସ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ, ସଂଳାପ ଲେଖକ ଡଃ ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ, ନାୟକ ଦୀପକ, ଅଭିଜିତ, ନାୟିକା ଅନୁଭା, କବି,ଲେଖକ ତଥା କାହାଣୀକାର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ), କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜାଗୃତି ମିଶ୍ର, ଅମ୍ରିତା ନାୟକ, ତିଲକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର, କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସମେତ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରି୍ଏଟିଭ ହେଡ୍ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର