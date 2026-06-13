ETV Bharat / entertainment

ପରଦାକୁ ଆସିଲା ‘ଡାଏରୀ’; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଶତମୁଖ ଦର୍ଶକ, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ପତ୍ନୀ ପଲ୍ଲବୀ

ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ‘ଡାଏରୀ’ ରିଲିଜ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

ODIA FILM DIARY RELEASE
ODIA FILM DIARY RELEASE (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ରଜ ବଜାରକୁ ସରଗରମ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡାଏରୀ’। ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।ବେଶ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିବା ବେଳେ ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ ହୋଇଥିଲା । ଗୀତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାଣୀ ଆଉ ଆକ୍ସନ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଓ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀର ଏହି ସିନେମା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ ।

ODIA FILM DIARY RELEASE (ETV Bharat Odisha)

ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଅଭିନୟରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ ନିଜକୁ ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ଏକ ନିଛକ ଅଭିନୟ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ ଏହା ରଜ ଵଜାରରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଅଭିନୟ... ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ରଜ ବଜାରରେ ‘ଡାଏରୀ’ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

odia film diary
odia film diary (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପଲ୍ଲବୀ କହିଛନ୍ତି,''ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଏପରିକି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯଥା ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର ଶେଷ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଡ଼ିଡ଼ିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଡାଏରୀ’ କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ । ସବୁବେଳେ ଡାଏରୀ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ । ମୁ ଛୋଟ ବେଳେ ବହୁତ ଲେଖେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ପରିବାର ର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଡାଏରୀରେ ହିଁ ଲେଖେ ।''


ତେବେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସନ୍, ରୋମାନ୍ସ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମାକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସୁଥିବା ନାୟକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏଥର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ‘ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ’ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନ ରଥ ଏବଂ ନବାଗତା ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ର । ଅମିତ ନାୟକ ଓ ଲୁବୁନ୍-ଟୁବୁନ୍‌ଙ୍କ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି । ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି । ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ଓ ସଂଳାପ ସାଙ୍ଗକୁ ସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

‘ଡାଏରୀ’ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଅକୁହା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ

ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ସହ ଧମାକା କରିବେ ବାବୁସାନ, ଏହି ଦିନ ଫିଲ୍ମ ହେବ ଘୋଷଣା

ପରଦାରେ 'ଶିକାର', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଶୋ', ଏମିତି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶକ

ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକି ଶୂନ'; 'ରାବଣ'କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଝଲକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

DIARY
ARDHENDHU
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ
ଡାଏରୀ
ODIA FILM DIARY RELEASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.