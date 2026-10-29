'ଦେବକନ୍ୟା' ଟିଜର ଆଉଟ୍; ଝିଅ ଗେଟଅପରେ ଅଭିନେତା ସୁଭାଶିଷ, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ
ଅଭିନେତା ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା 'ଦେବକନ୍ୟା' ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଲୁକରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 4:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବର ବଧୂ', 'ଚକ୍ରାନ୍ତ', 'ଶିକାର' ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ପରେ ଏବେ ପରଦାରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା । 'ଦେବକନ୍ୟା' ସହ ସେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନୂଆ ଲୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୁଭାଶିଷଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇଦେଇଛି ।
'ଦେବକନ୍ୟା' ଟିଜରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
1 ମିନିଟ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜର ଆରମ୍ଭରେ ସୁଭାଶିଷ ନଜର ଆସନ୍ତି । ସେ ଝିଅ ଗେଟଅପରେ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିବା ନଜର ଆସନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ନାଚୁଥିବାର କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ଜଣେ ଦେବୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି । ଏହା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପୁରୁଷ ଦେହରେ ନାରୀ ସତ୍ତାଟିଏ ଖେଳୁଥାଏ ବାରବାର…” । ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଭାବନା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମାର ଏକ କାହାଣୀ । ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସିନେମା ଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।''
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ଦେବକନ୍ୟା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ରାସେଶ ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଭରଗବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରୟୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଶ୍ରୀ ମନସ୍ୱିନୀ, ରବି ମିଶ୍ର, କେଦାର ମିଶ୍ର, ନଟାନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିଂ, ଏବଂ ଦେବ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ଏବଂ ସଂଳାପ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଓ BGM ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରଯୋଜନ ସଂସ୍ଥା । ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ନଭେମ୍ୱର 20ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
ଝିଅ ଲୁକ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସୁଭାଶିଷ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି । କାହାଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । ମୁଁ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ପୁଅ ହୋଇ ଝିଅ ଲୁକ୍ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ମୋର ପୁରା ଟିମ୍ । ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ସେମାନେ କହିବେ ।