ପରଦାରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦର୍ପଣ', ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ବୁକ୍
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ 'ଦର୍ପଣ' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଗାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସିଟ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 5:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ହରର୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ 'ଦର୍ପଣ' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସିନେମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଗାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସିଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି । ସେହି ସିଟକୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଫୁଲମାଳାରେ ସଜ୍ଜାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଵାତୀ ସିନେକଂପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ଏହି ସିନେମାର ପ୍ରିମିୟର ସୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଆଜିର ଏହି ପ୍ରିମିୟର ଶୋ'ରେ ସିନେମାର ସମସ୍ତ କଳାକାର ସହ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏହି ସିନେମା ।
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାରତ ପୁଷ୍ପରାଗ ଓ ଅଙ୍କିତ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମ ଗହଣରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନାହାନ୍ତି ଏହା ବହତୁ ଦୁଃଖର କଥା । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ସେତିପାଇଁ ଋଣୀ । ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ସାରା ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।''
ଦର୍ପଣ' ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ
ଦର୍ପଣ ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନିତିଦିନ ଦରକାର୍ ପଡେ । ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଦର୍ପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ତାଣ୍ଡବ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଦର୍ପଣରେ ମଣିଷ ଭୁତର ସତ ସହ ଭୟଙ୍କର ରୁପକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭୟାନକ୍ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ସାୟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହରର୍ ଥ୍ରୀଲର ସିନେମା "ଦର୍ପଣ"।
'ଦର୍ପଣ' ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ସିନେମାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ନାୟକ ଓ ଦୁଇ ନୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଙ୍କିତ କୁମାର୍ ଓ ଭାରତ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନବାଗତା ଭାବେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ପୁଷ୍ପରାଗ । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ୍ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନିଜେ ଅଭିନୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ମିରମ୍ବିକା ଓ ଭାରତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ନାୟିକା ହିରନ୍ମୟୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ତୃପ୍ତି ଓ ଅଙ୍କିତ ବହୁତ୍ ସାରା ସିନେମାରେ ଏବଂ ବଡ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ଓ ହିରନ୍ମୟୀ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦର୍ପଣ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କିତ୍ ଓ ତୃପ୍ତି ମିରମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ରାନୁ ପାଢ଼ୀ, କାଳୀ ଚରଣ, ଲଲାଟ, ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଭଳି ନୂଆ ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଫିଲ୍ମ ଦର୍ପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେପରିକି ବଲାଙ୍ଗୀର୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନରଣଗଡ, ନେପାଳ, ମିରିକ୍, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଓ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଥର ସାୟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଦର୍ପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମ୍ୟୁସିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ଓ ଟୁନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏହି ସିନେମା ରେ ବହୁତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର , ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ଓ ନାଭ୍ୟା ଓ ଏହି ସିନେମା ରେ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜମେଶ ଶୁକ୍ଳା ଓ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର, ଇଟିଭି ଭାରତ