16ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ', ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଜ୍ୟୋତି କରିବେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସହ ଫାଇଟ୍
ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅମ୍ଲାନ-ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' । ଆକ୍ସନ, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିବ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 1:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆକ୍ସନ, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥାକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' । ଆକ୍ସନ୍ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାୟକ ନୁହେ ଖଳ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି । ଉଭୟ ହେବେ ଆମ୍ନା ଓ ସାମ୍ନା । ଏହାର ଗ୍ଲିମ୍ପ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଓ ଦମ୍ଦାର ଅନ୍ଦାଜର ସହ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଏଥିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ୍, ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଅପରାଧର ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖିବ ‘ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ’ ।
ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଛି । 'ଗୋଲାପ କଢି' ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 'ଧେତ ତେରିକା' ସହ ଟାଇଟଲ ଗୀତକୁ ବି ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସିନେମାଟି ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ ମାଟିର କାହାଣୀ ସହ ଫାମିଲି ଇମୋସନ ଓ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦର୍ଶକ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେହିପରି ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ଅନେକ କିଛି ସାରପ୍ରାଇଜ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଦଶହରାରେ ଫିଲ୍ମ ସହ ଗୀତ ଗୁଡିକ ବି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ଓ ପୂଜା ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଭାରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ଏହି ସିନେମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି । ଏହାସହ ପପୁ ପମ ପମ ଓ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ସଂଳାପ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷତ କରିବା ଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗାଁର ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ମାଟିର କଥା କହିବ । ନିଜ ମାଟିର ଗୌରବ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ରାଗ, ଗାଁ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବାକୁ ନେଇ କାହାଣୀଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଓ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚଳଚିତ୍ର ଦଶହରାରେ ରାଜ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ । ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ପଟ ବୟ ମାନେ ପୁରା ସୁଟିଂ ରେ ଯେଭଳି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିନେମାକୁ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚପଲ ଛିଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସେହି ପରଦା ପଛର ନାୟକଙ୍କୁ ଜୋତା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଯାହା ପୁରା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସହ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ପପୁ ପମପମ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ଭୂପିନ୍ଦର, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ,ଆନିଶା ଶର୍ମା ଓ ବବି ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ସାଇ ଲୁମ୍ବିନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ । କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱୈପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆକ୍ସନ୍ ସହ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଅସ୍ମିତା, ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ’ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ଜିଣିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଜ୍ୟୋତି
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ'; ଖୁଙ୍କାର ଅବତାରରେ ଅମ୍ଲାନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ