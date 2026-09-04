'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'କୁ ମିଳିଲା U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବିନା କଟରେ ହେବ ରିିଲିଜ
ଗଞ୍ଜାମର ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ଼୍ଡନାଚକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ' । ଫିଲ୍ମ ବିନା କଟରେ U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 1:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ଗଣେଶପୂଜା ଅବସରରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ– ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍’ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା 11ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ବିନା କୌଣସି ସିନ କଟରେ 'U/A' ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଦଣ୍ଡକାଳୀ । UA 16+ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି । ଜିରୋ କଟ୍ସ! ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ଘରେ ।'' ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ରୂପରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'ରେ ଦଣ୍ଡନାଚର ଇତିହାସ ପରମ୍ପରା ଓ ତା ସହ ଯୋଡି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆବେଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଭକ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୁରୁଣା ଓ ହଜିଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜିର ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଭଳି କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
କାଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁ:
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଉଦିତ୍ ଗୁରୁ, ଏଲି ପାଢୀ, ତୃପ୍ତି ମୀରାମ୍ବିକା, ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ, କୃଷ୍ଣ କର, ଉଷସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । କାହାଣୀ ଅଭିସିକ୍ତ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଚୌଧୁରୀ । ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଧମାକା କରିବ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ-ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ’ , ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଟିଜର୍
ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଦଣ୍ଡନାଚ'କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ', ଏପ୍ରିଲରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ