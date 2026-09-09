ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଧମାକା; 'ଦାହାନ ରୁ ଯଦି...' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ
ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ । ତାଲିକା ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 6:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା 14ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ଗାଁ ଠୁ ସହର । ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜା ମାହୋଲକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ । ଛୁଟି ଦିନରେ ଲୋକେ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀର ମଜା । ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦାହାନ', 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ', 'ଯଦି', 'ମୋହନ ଗିରି' ଓ 'କଙ୍କଣ' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ଯାହା ପୂଜା ବଜାରରେ ଧମାକା କରିବା ସହ ପରଦାରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେବ । ତେବେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି ତାହା ରିଲିଜ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି....
ଦାହାନ
ରିଲିଜ ଡେଟ୍: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 11
ହରର ବା ଭୂତ ଚଳଚିତ୍ର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଫିଲ୍ମରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆରୋଶିଖା ମିଶ୍ର, ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ, ନିଶାନ୍ତ ମଜିଠିଆ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ପାର୍ଥସାରଥୀ ରାୟଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ନଜର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ରାଟ ମହାପାତ୍ର ନବାଗତା ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶକକୁ ଡ଼ରାଇବାର ଭରପୁର ପ୍ୟାକେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟା ଓ ସନୋଜ କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ରହିଛି । “ଦାହାନ୍”ର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଘର ଓ ତା’ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିର କାହାଣୀ । ଏହି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଜର ଭୟ ସହ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ଫାଟକୁ କିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଓ ପରିବାରକୁ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ କରାଉଛି ତାହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସହ ଭାଇର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅନ୍ଧକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ସେହି ଅନ୍ଧକାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଦଣ୍ଡକାଳୀ
ରିଲିଜ ଡେଟ୍: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 11
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଉଦିତ୍ ଗୁରୁ, ଏଲି ପାଢୀ, ତୃପ୍ତି ମୀରାମ୍ବିକା, ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ, କୃଷ୍ଣ କର, ଉଷସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । କାହାଣୀ ଅଭିସିକ୍ତ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଚୌଧୁରୀ । 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'ରେ ଦଣ୍ଡନାଚର ଇତିହାସ ପରମ୍ପରା ଓ ତା ସହ ଯୋଡି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆବେଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଭକ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୁରୁଣା ଓ ହଜିଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜିର ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଭଳି କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ଯଦି
ରିଲିଜ ଡେଟ୍: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 11
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରୀଅଂଶ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେଲରରେ ପ୍ରେମ, ରହସ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅପରାଧଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଛି । ବିଶେଷକରି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଯୁବ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯୁବ ଅଭିନେଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୟୁଟ୍ୟବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କ ଯୋଡି ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଆକାଶ ହୋତା ଓ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସ୍ୱାଇଁଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସୁଶାନ୍ତ ଦାଶ ମହାପାତ୍ର, ରବି ମିଶ୍ର, ବଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଉଦୟସିଂହ ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାଜଲ ରାୟ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜିକା ରହିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛନ୍ତି ସୋମେଶ ସତପଥୀ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଡିଟର ରହିଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ।
ମୋହନ ଗିରି
ରିଲିଜ ଡେଟ୍: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 11
ୟୁକେ କ୍ରିଏସନର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିୟାଜ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ପ୍ଲେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ସାର୍ଥକ ରହିଥିବା ବେବେଳେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ନାୟିକା ଅର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତା ଓ ହିରଣ୍ମୟୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ, ଉଷାସୀ ମିଶ୍ର, ଦେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ମୀନାରାଣୀ ନାଏକ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମନାଲିରେ ଚଳଚିତ୍ରର ଗୀତର ସୁଟିଂ ହୋଇଛି ।
କଙ୍କଣ
ରିଲିଜ ଡେଟ୍: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 18
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । DBMotion Picturez ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସୁବୁଦି । ଅମିତ କୁମାର ଦାଶ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଖ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 18ରେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୁଇଟି ଜନ୍ମର ସତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଏଇ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇବା', ଅଡିଓ ଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିଲ୍ମ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ’; ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ, ୧୧ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ