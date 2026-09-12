ETV Bharat / entertainment

ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ ହେଲା 'ଦାହାନ' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'; କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରୀ ? ଦର୍ଶକ ରଖିଲେ ଏମିତି ମତ

ପରଦାକୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା 'ଦାହାନ' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ' । ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ହରର୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ପାରମ୍ପରିକ 'ଦଣ୍ଡନାଚ' ଉପରେ ଆଧାରିତ ।ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିଲା ରଖିଲେ ମତ ।

ODIA FILM DAHAAN AND DANDAKALI
ODIA FILM DAHAAN AND DANDAKALI (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 11ରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦାହାନ' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ' । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ପରାଦରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । 'ଦାହାନ' ହରର୍ ଜୋନରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ' ପାରମ୍ପରିକ କଥା 'ଦଣ୍ଡନାଚ' ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଭିନ୍ନ କାହଣୀକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ସହ ଏମିତି କାହାଣୀ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

'ଦାହାନ' ରିଭ୍ୟୁ

ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡ଼କସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦାହାନ - ଦ ଏଭିଲ୍ ୱିଦିନ୍' ର ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ବହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ, ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ, ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ଦାହାନ ଟିମ୍ ମିଶି ସିନେମା ଦେଖିଥିଲେ । ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକୃୟାତ୍ମକ ଭାବେ ଭୂତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସହ ଚଳଚିତ୍ରର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଛି । ଦୁଇଭଉଣୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା କାହାଣୀକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଏବଂ କାହାଣୀ ସହ ଚଳଚିତ୍ରର ମେକିଂ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧାର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଏହାକୁ ଭିତରେ ଦାହନ କରୁଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହି ଦୁଇ ବିପରୀତ ଚରିତ୍ରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂତ ଚରିତ୍ର ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଅରୋଶିଖା । ଏହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ନିଆରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅରୋଶିଖା । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''କାହାଣୀ ସହ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଏହି ସିନେମା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭୂତ ସିନେମା ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବା ତେଣୁ ହଲରେ ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସହ ପୁରା ଟିମକୁ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ।''

ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆରୋଶିଖା ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ରାଟ ମହାପାତ୍ର, ସିଜନ ମହାପାତ୍ର, ପାର୍ଥ ସାରଥି ରାୟ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଜିଠିଆ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ, ନାଭ୍ୟା ଯାଇତି, ପ୍ରସନଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁପମ କହିଛନ୍ତି, ''ପୂଜା ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ନୁହେଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଓ ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଦାହାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ କରୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ନେଇ କେବଳ ଦାହାନ ନୁହେଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।''

'ଦଣ୍ଡକାଳୀ' ରିଭ୍ୟୁସିନେକ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକ ସିନେମାର ମିଶ୍ରଣରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ’ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ଶ୍ରୀୟା ହଲ ରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ନେତା ବିଧାୟକ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ତାରକା । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପରମ୍ପରା, ଭକ୍ତି ଓ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ମହିମାକୁ ନେଇ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପରମ୍ପରା କୁ ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ବେଶ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଓ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡିତ ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିନୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହେଶ୍ଵେତା ରାୟଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଉଦିତ୍ ଗୁରୁ, ଏଲି ପାଢୀ, ତୃପ୍ତି ମୀରାମ୍ବିକା, ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ, କୃଷ୍ଣ କର, ଉଷସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। କାହାଣୀ ଅଭିସିକ୍ତରେ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ଚୌଧୁରୀ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODIA FILM DAHAAN
DANDAKALI
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦାହାନ
ଦଣ୍ଡକାଳୀ
ODIA FILM DAHAAN AND DANDAKALI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.