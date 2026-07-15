ETV Bharat / entertainment

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ 'ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ', ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ

ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ଘରର ଅକୁହା କାହାଣୀ ବଖାଣିବ ଫିଲ୍ମ 'ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ' । ପୋଷ୍ଟର ସହ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ODIA FILM CHRISTMAS
ODIA FILM CHRISTMAS (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତାର କାହାଣୀ ମୌଳିକତାକୁ ନେଇ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ 'ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ' । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ଯାହା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ଘରର କାହାଣୀ କହିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସହ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି ଫିଲ୍ମ

ଭାରତ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଘରର କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଥାଏ । ସେଭଳି କିକିଛି କାହାଣୀକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହି କାହାଣୀର ସୃଷ୍ଟି । ବାପା-ମା'ଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗ ହୃଦୟର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ହଜାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ପାରେନାହିଁ ।" ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ କଥାଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ "ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ଧାର" କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବହିରେ ରହିଥିବା 'ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ' ଅବଲମ୍ବନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଲେଖକ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଏକ ପରିବାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜିର ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଭଲପାଇବା, କ୍ଷମା ଓ ସମ୍ପର୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଉପସ୍ଥାପନ । ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ଘରର କାହାଣୀକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ କାହାଣୀରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏଭଳି କାହାଣୀ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ପୁଣିଥରେ ଅନୁଭବ କରାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ଜନ୍ ହାମିଲଟନ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳୱେ ଗାର୍ଡ ସାହେବ । ନିଜର ତିନି ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ବାକି ଜୀବନ କାଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଜନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଏକାକୀତ୍ୱର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପିଢ଼ି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଘରର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅ-ବୋହୂଙ୍କ କ୍ରିସମାସ ଉତ୍ସବ—ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ, ସଙ୍ଗୀତ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ । ଅନ୍ୟପଟେ ଘରର ଏକ ଛୋଟ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଜନ୍ ଓ ଜୁଲି ନିରବରେ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ, ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।ଉତ୍ସବର କୋଳାହଳ ଯେତେ ବଢ଼ିଚାଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗତା ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ । ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ଓ ଆଶାର ପର୍ବ "କ୍ରୀସମାସ" କ'ଣ ପୁଣିଥରେ ଜନ୍ ହାମିଲଟନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଫେରାଇ ଆଣିବ? ପୁଅ, ବୋହୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ? ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ମାନବିକତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଆଉ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ସାଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ PVR -Inox ରେ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ମାନେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲେଖକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସହଯୋଗୀ ନିର୍ଦେଶକ ଏଵଂ ଅଭିନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା, ଦେବୀ -ଡି ଡି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଙ୍କ ସହ ଅତିଥି ଭାବେ ମନୀଷ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ହର ମହାପାତ୍ର, ଅମିତ କୁମାର ଘୋଷ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବିୟତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପରିଡା, ଆୟୁଷ, ପାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂଜା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସ୍ୱାଭିମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CHRISTMAS
ODIA FILM CHRISTMAS POSTER
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ
ODIA FILM CHRISTMAS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.