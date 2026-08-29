ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରବୀର'; ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ
ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଚକ୍ରବୀର' । ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ରିଲିଜ । ୩ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସବ । କେବେ ରିଲିଜ ଜାଣନ୍ତୁ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 5:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଚକ୍ରବୀର' ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଜୀବନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ।ସୂର୍ଯ୍ୟା ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାନର ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚକ୍ରବୀରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ ଗୀତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଗୁରୁ କେଳୁ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇଥିଲା । ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁରେନ୍ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ତ୍ରିଭାଷୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ଲଭ, ରୋମାନ୍ସ ଆକ୍ସନକୁ ଫିଲ୍ମଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ଅଭିନେତା ସୁରେନ୍ ମହାପାତ୍ର । ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
ତେଲୁଗୁ, ମରାଠୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଜ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଯୋଜନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ସୁରେନ୍ ମହାପାତ୍ର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଯୁବକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କୁ ଚିରି ନିଜକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଛିଡା କରିପାରୁଥିବା ଭଳି କାହାଣୀ ଏଥିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଉଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏହି ତ୍ରିଭାଷିକ ଚଳଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୁରେନ୍ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ବେଳକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେ ରିଲିଜ ହେବ ଏହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ।
ଗୀତକୁ ନେଇ ନାୟକ ବା ପ୍ରଯୋଜକ ସୁରେନ୍ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଏଫଏକ୍ସ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ୩ ମାସ ଲାଗିଥିଲା । ଭିନ୍ନ ଜୋନକୁ ନେଇ ୫ଟି ଗୀତ ଏଥିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡକୁ ଏହି ସିନେମା ମୁକ୍ତିଲାଭର ଯୋଜନା ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ସବୁ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଲ କାମ ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଭିନେତା ମଣିଜ ମୁସରଙ୍କ ପ୍ୟାରୀ ଫିଲ୍ମ ଏହି ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଗାଁରେ ତମ୍ବୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ'; ଖୁଙ୍କାର ଅବତାରରେ ଅମ୍ଲାନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ
ଶରନ ଲୋୱେନ୍ ଏବଂ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ