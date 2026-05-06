ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଆତ୍ମା ଶରୀର ଓ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସୀମା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ' । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 9:43 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । କାଙ୍ଗୁଲା ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆତ୍ମା ଶରୀର ଓ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସୀମା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ' । ଯାହାର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମେ 15ରେ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ସୁକ୍ଷ୍ମ ଭାବନାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଚଳଚିତ୍ରର ପୁରା ଟିମ । ଵିବାହ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ବଂଚିବାର ସୄହା କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଧାରଣା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
'ବିଦେହ' କାହାଣୀ
ଏହାସହ ବୟସର ଏକା ନୂଆ କାହାଣୀ କହିବ । ବୟସ ବଢ଼ିଲେବି ମନର ସ୍ପୃହା କିଭଳି ମରେନା ସେ ତା ଭିତରେ ବଂଚେ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଚଡି କିପରି ନିଜ ନିର୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ତାହା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ଆଉ ତିନିଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ସମସାମୟିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସନ୍ଧାନକୁ ନେ଼ଇ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଗଭୀର ଚଳଚିତ୍ର । କେତେବେଳେ ଭଲପାଇବା କାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି । ଆତ୍ମା , ଶରୀର ଓ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଥିବା ସୀମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଏ ସିନେମା ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜିକା ବିୟୋତପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ ।
'ବିଦେହ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ମୁଖ୍ୟ ବିଭୂମିକାରେ କାଜଲ ସତ୍ପଥୀ, ଉଷାଶୀ ମିଶ୍ର, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ଗୌରବ ମହାନ୍ତି, ଡେଜି, ଏଲିନା ଓ କୌଶିକ ମହାପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଘଟାଉଥୁବା ଅନେକ ଅକୁହା କଥାକୁ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ହୁଏ ତ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ ବାସ କିଛି ଅଦେଖା ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସହ ତୁଳନା କରିବେ ନିଜ କାହାଣୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସୁକାନ୍ତ ରରଥ । ତେଣୁ ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଆରା କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖିକା ପ୍ରଯୋଜିକା ।
ତେବେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଟ୍ୱଣ୍ଟି ଫୋର ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜିକା ଅଛନ୍ତି ବିୟୋତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜିକା ବେଦୟାନା ତ୍ରିପାଠୀ । କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିୟୋତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ । ଦେବଦାସ ଛୋଟ ରାୟ ଗୀତର ଶବ୍ଦକୁ ସଜେଇଥିବା ବେଳେ ଶରତ ନାୟକ ଗାଇଛନ୍ତି ।
