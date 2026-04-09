ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ କହିବ 'ପୂୟୋଦକମ୍', 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'

ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା କାହାଣୀ ମୁହାଁ ଓଲିଉଡ଼ । ନିର୍ମିତ 3ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପୂୟୋଦକମ୍, କାଙ୍ଗୁଲା ଓ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ।ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ..

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 2:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଓଲିଉଡ ରୂପରେଖ । ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । କପି, ଡବିଂ ଧାରାକୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ନିର୍ମାତା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା କାହାଣୀ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟର ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଦର୍ଶକ । ଗତବର୍ଷ 'ନବକଳେବର' ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂୟୋଦକମ୍, କାଙ୍ଗୁଲା ଓ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଆସ୍ଥା ପରମ୍ପରା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ କାହଣୀ ନେଇ ନିର୍ମିତ । 'ପୂୟୋଦକମ୍' ମା' ଶାରଳାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘାଟକୁ ନେଇ ଅନନ୍ୟ କାହଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ସେହିପରି ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଓ ମା' ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ' ।

odia film on culture and faith (ETV Bharat Odisha)

'ପୂୟୋଦକମ୍'

ଏପ୍ରିୱଲ 4ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୂୟୋଦକମ୍' । ଗରୁଡ ପୁରାଣର ପାପ, ପ୍ରାୟଶିତ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଦଣ୍ଡର ଗଭୀର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୁନଗୁନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । 'ପୂୟୋଦକମ୍' ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏହି ଆଧାର କୁ ନେଇ ମାତୃ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘାଟ ନୃତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗାର୍ଗୀ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଗିରି, ଶ୍ରୀତମ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ଗୁନଗୁନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ରୀନା ଜେନା । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି । ସଂଳାପକାର ତମାନ ଘୋଷ ଓ ବିଶ୍ୱ ମିଶ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଓ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ।

'କାଙ୍ଗୁଲା'

ସେହିପରି ମା କାଳୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁର ପରମ୍ପରା ନେଇ ଆସୁଛି 'କାଙ୍ଗୁଲା' । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ରେ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଦିଗହରା ଯୁବକ ଟିଏ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କାଙ୍ଗୁଲା ମା'ଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ନୃତ୍ୟ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି ତାହା ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସହ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ।

ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମରେ କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ । ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜାଇବା ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଜେଏନ ପଦ୍ମା ଓ ସୁମିତ ଦୀକ୍ଷିତ । ଏଥିରେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଗିରି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ପୁପିନ୍ଦର , ନବପ୍ରୀତ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଚେତନା ,ଦଳି ଅପା ଓ ଭକ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନିଛକ ଓ ଗାଁର ସତ କାହାଣୀ ସହ ଠାକୁରାଣୀ ଆସ୍ଥା ର ଗାଥା କୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'

ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ହେଉଛି 'ଦଣ୍ଡନାଚ' । ଗଂଜାମର ନିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବାଜୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'। ଯେଉଁଥିରେ ଦଣ୍ଡନାଚର ଇତିହାସ ପରମ୍ପରା ଓ ତା ସହ ଯୋଡି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆବେଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ପରଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଚି । ଚଳିତ ମାସ ଏପ୍ରିଲରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ରାଜଶ୍ରୀ ସିନେ କ୍ରାଫ୍ଟସ ନିବେଦିତ ଏହି ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜନା ଭାର ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମହାଶ୍ଵେତା ରାୟ, କ୍ରିଷ୍ଣା କର (କେ କେ), ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଏବଂ ଉଷାଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଏଟର କଳାକାର ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକ ଭାବେ ଓଲିଉଡରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି । ମ୍ୟୁଜିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

