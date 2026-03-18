30 ଦିନରେ ପରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ'ର ଜଲୱା ଜାରି; ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ, କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବରବଧୂ' ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଫିଲ୍ମ 30 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଥିଏଟରରେ ନିଜର ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି । ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରି ସଫଳତା ବି ସାଉଁଟିଛି।
Published : March 18, 2026 at 1:58 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବରବଧୂ' ଓଡିଶା ମାଟିର ଏକ ନିଛକ କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିଲା । ନା ଥିଲା ରଜ ନା ଦଶହରା ଅଫ ସିଜିନ୍, ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍କର । ଏହା ପରେ ବି ଥିଏଟରରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛି ବରବଧୂ । ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ୧ କୋଟି ୮୦ ହଜାର ପାର୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏକ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୩୦ ଦିନ ପରେ ବି ହାଉସଫୁଲ ରହିଛି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ । ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ର କାହାଣୀ ସହ ଗୀତ ଆଉ ତା ସହ ସେଥିରେ ଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ର ମସାଲାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏକ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ ଶୈଳୀରେ ଫିଲ୍ମ ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏହା ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା । ସେପଟେ କେକ କାଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଣରେ ୩୦ ଦିନର ସଫଳତାକୁ ସେଲେବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଟିମ୍ ।
ଫିଲ୍ମ କୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, ''ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି । ମୋତେ ଓଡିଶା ଲୋଳକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରଛି ଏଇ ସେମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବାର ପାତ୍ର ମୁଁ ହୋଇପାରଛି । ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଫିଲ୍ମ ବନାଇଥିଲି ତାହା ପୁରଣ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚଳଚିତ୍ର ଛୁଇଁଥିବା ଓଡିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ସାଜିଛି । ଆଉ ଏହି ସ୍ନେହ ଭଲପାଇବା ମତେ ଆଉ ଏକ ଚଳଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର ବା ଆୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତା ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବାର ସମ୍ବଳ ମତେ ବେଶ ଲାଭବାନ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ଚଳଚିତ୍ର ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଶିବାନୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହା ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସିନେମା ହୋଇଥିବା ବିବେଳେ ଦର୍ଶକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମୋ ଯୋଡିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଏଭଳି ଚଳଚିତ୍ର ଆସୁ ଆଉ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ।''
'ବର ବଧୂ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଲିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟବିତ ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହ ବେରୋଜଗାର ଓ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା ଏତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
