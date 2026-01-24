'ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ'ରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ବର ବଧୂ’, ତିନି ପିଢ଼ିର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ

'ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ'ରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ବର ବଧୂ’, ତିନି ପିଢ଼ିର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ
ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ବେରୋଜଗାର ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ବର ବଧୂ’ । ଯାହା 'ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ'ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
January 24, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରେମ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଭଲପାଇବା,ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ବେରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ବର ବଧୂ’ । ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଶା ନେଇ ବଲିଉଡ ଟେକନିକ ସହ ଓଲିଉଡର ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାରଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 13 ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଥିଏଟର ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵରସ୍ଥିତ ଭେଣ୍ଟ ସ୍କୋୟାରରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ
ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ଏହି ତିନି ଯୋଡି ବୟସର ୩ଟି ପିଢ଼ିର କଥା ବଖାଣିବା ସହ ଏଥିରେ ରଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭରେ କରି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅନେକ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆବେଗକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀଟିଏ ର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ର ଚାଲିଚଳଣୀର କଥା କହିବ । ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସିନେମାଟି ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ ସେତିକି ସମାଜର ଏକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବ ।
ଫିଲ୍ମରେ ରହିଛି 9ଟି ଗୀତ
ଏଥିରେ ୯ ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିନେମାର ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ହିତାର୍ଥ । ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜେ. ପି ୱାର୍ଡସ୍ମିଥ, ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁମିତ ପଣ୍ଡା, ଡି ସୁପ୍ରଭା, ଫୋନିକ୍ସ ଓ ସୁନୀଲ ପରିଡା । ଗୀତ ଗୁଡିକରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ପାପନ, କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଉରା, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ, ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ, ଅନୁରାଗ ଦାସ, ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା । ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ବର ବଧୂ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୀତକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ସଂଗୀତକାର ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ।
ସେହିପରି କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ସହ ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମା । ଦ ୟୁଜଫୁଲ ଗାର୍ବେଜ କ୍ରିଏସାନ୍ସ ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଟ୍ରି ବଏଜ ସ୍ଟଡ଼ିଓଜ ଓ ଶର୍ପଲିନ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଓ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା କାରଲା । ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ବଲିଉଡରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସିନେମାର କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନିହାର ସାମଲ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ଶୁଭାଶିଷ କହିଛନ୍ତି, ''୩ ଟି ଯୋଡି ତିନୋଟି କାହାଣୀ କହିବେ ପ୍ରତିଟି କାହାଣୀ ଆମ ସମାଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦାଦନ ଦୁଃଖର କରୁଣା କାହାଣୀକୁ ଆମର ଏହି ସିନେମା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଇଛି । ଯୁବକଟିଏ ଚାକିରୀ ନମସ୍ତେ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲା ପରେ ତା ପଛରେ ତାର ପରିବାର କିଭକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ ଆଉ କି କି ଦୁଃଖ ସହେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ । ଏହି ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଓ ଭିନ୍ନ । ତେଣୁ ଆଶା କି ନୂଆ କାହାଣୀର ଏହି ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ।''
ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଂଜନ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋର ନିଜ ମାଟିରେ କାମ କରିବାର ବହୁତ ଇଛା ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ସମସ୍ତ ଟେକନିକକୁ ନେଇ ମୋ ମାଟିର କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ।'' ସେହିପରି ପ୍ରଯୋଜକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି, ''ଆମ ମାଟିର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନୂଆ କିଛି ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ନେଇ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଛୁ । ୨ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଜେଟର ଏହି କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି । ଏହି କାହାଣୀ ଆମର ଏଥିରେ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବା ତେଣୁ ଆଶା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର