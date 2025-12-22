କଲେଜ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅହମ୍', ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ସୁଟିଂ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅହମ୍' ଶୁଭ ମହୁରତ । ଫିଲ୍ମରେ କେଉଁ ତାରକା ଆସିବେ ନଜର ଏବଂ କେବେଠୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ?ଜାଣନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଲେଜର ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅହମ୍'। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ଚଳଚିତ୍ର ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଶୁଭ ମହୁରତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓ କ୍ୟାମେରା ପୂଜା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିବାଦ ନେଇ ଫିଲ୍ମର ଶୁଭ ମହୁରତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
'ଅହମ୍' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିୟାଲି ଦାସ । ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଧମାଲ କରିଥିବା ଚୁଳବୁଲି ନାୟିକା ପିୟାଲୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ ପରଦାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସହ 'ଅହମ' ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଏଥିରେ ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । କାହାଣୀ ବି ସେ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନବଗତା ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜିକା ନଦିନୀ ପରିଡା ।
'ଅହମ୍' କାହାଣୀ
କଲେଜ ସମୟର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଂକାର କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡାଇ ନିଏ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରାକ ସହ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ସଙ୍ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଡ଼ିଓବି ବିଶ୍ୱଜିତ କୁଲଦି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିଲ୍ମଟି ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ ଓ ପିୟାଲୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଟୁକୁନା ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ହତାଶିଆ, ରାମେଶ୍ୱରୀ ଉମା ଓ ଗୁଡ଼ୁ ରହିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର କହିଛନ୍ତି, 'ଅହମ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବା ଅହଂକାର । ଏହି ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ କ'ଣ କ'ଣ ହରାଇ ତାକୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ରହିଛି । କଲେଜର ମିଠା ଖଟାର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ କଲେଜ ଲଭଷ୍ଟୋରୀ ସହ ଅଭିଷେକ ଓ ପିୟାଲିଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ତେଣୁ ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ 2ଜଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକ ଭଲ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଅଭିଷେକ ଓ ପିୟାଲି କହିଛନ୍ତି ।
