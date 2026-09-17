ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପ' ଶୁଭ ମହୁରତ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପ' ଶୁଭ ମହୁରତ ପିପିଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 5:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପ"। ଏହାର ଶୁଭ ମହୁରତ ହୋଇଯାଇଛି । 'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈରାଗୀ' ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ସିନେମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ଭାଲିଆବିଲିଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏହା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ସିନେମା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେତେକ ନିଛକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଓ ସଂବେଦନଶୀଳ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନୂଆ ପୀଢ଼ିର ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଲେଖକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ।
ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର
କୁଶଳୀ କଳାକାର ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ଓ ସୁବ୍ରତ ଦିଗଲ ମିଳିତ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅରୂପା ନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ, ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାପାନୀ,ସମ୍ପାଦନା ଗୋବିନ୍ଦ,କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ଓ ନାୟିକା ଭାବେ ଆଲିନ ଅଙ୍କିତା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଅଶ୍ରୁ୍ମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସୁରୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ମୋହିନୀ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ସିନେମାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଦିପ୍ତୀରେଖା ପାଢ଼ୀ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର