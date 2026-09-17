ETV Bharat / entertainment

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପ' ଶୁଭ ମହୁରତ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପ' ଶୁଭ ମହୁରତ ପିପିଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

odia film agyanta dwipa subha muhurat
odia film agyanta dwipa subha muhurat (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 5:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପ"। ଏହାର ଶୁଭ ମହୁରତ ହୋଇଯାଇଛି । 'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈରାଗୀ' ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ସିନେମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ଭାଲିଆବିଲିଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏହା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ସିନେମା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେତେକ ନିଛକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଓ ସଂବେଦନଶୀଳ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନୂଆ ପୀଢ଼ିର ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଲେଖକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ।

ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର

କୁଶଳୀ କଳାକାର ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ଓ ସୁବ୍ରତ ଦିଗଲ ମିଳିତ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅରୂପା ନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ, ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାପାନୀ,ସମ୍ପାଦନା ଗୋବିନ୍ଦ,କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ଓ ନାୟିକା ଭାବେ ଆଲିନ ଅଙ୍କିତା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଅଶ୍ରୁ୍ମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସୁରୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ମୋହିନୀ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ସିନେମାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଦିପ୍ତୀରେଖା ପାଢ଼ୀ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଦାହାନ' କ୍ରେଜ: 4 ଦିନରେ ବଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମାଇେଦଲା ଫିଲ୍ମ, ପାର୍ଟ 2 ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁପମ

CBFC ନୂଆ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନିର୍ମାତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ସମେତ ଏହି ତାରକା ବି ସାମିଲ୍

ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆୟାନି ଆଲିଶା, ପିନ୍ଧିଲେ ‘ମିସ୍ ଏସିଆ’ ତାଜ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

AGYANTA DWIPA SUBHA MUHURAT
AGYANTA DWIPA
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପ
ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପ
ODIA FILM AGYANTA DWIPA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.