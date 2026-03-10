ଅଙ୍ଗଦାନ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଆfaa', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଆfaa' ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା । ଫିଲ୍ମ କେବେ ଆସିବ ଓ କାହାଣୀ କ'ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 10, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 4:17 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଆfaa' ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ସହ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ସେନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଆfaa” ର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ରାମ ନବମୀ ତଥା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ରେ ରିଲିଜ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ଅଙ୍ଗଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ସନ୍ଦେଶକୁ ଉଜାଗର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହ ସମାଜକୁ ଏକ ସକକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବ । ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସମାଜରେ ଅଙ୍ଗଦାନର ସଚେତନତା କରାଇବା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା କିଭଳି ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଡନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଜୀଉଛି ତାହା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ତେଣୁ ଏହି ମୌଳିକ ଏହି ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ରେ ବି ଝିଅମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ପଣ ନିଜ ଭିତରେ କିଭଳି ରଖିଥାନ୍ତି ତାର ଏକ ନିଛକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ସଂଳାପ ଲେଖକ ଭାବେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ
ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ । ସଂଳାପକାର ଭାବେ ଚଳଚିତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦାନର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । Mystic Claw ClapSS ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତ୍ମକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ସହ କାନ୍ଦିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୈନା ଦାସ ।
ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ସଂଳାପ ଲେଖକ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ନୈନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିରାଜ ସତପଥୀ, ହର ରଥ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ, ମୀରା ଝଞ୍ଜା ଦାସ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ରବି ମିଶ୍ର, ଧରିତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ରାକେଶ କୁମାର ବାରିକ, ଶ୍ରିୟା, ଶ୍ରାବଣୀ ଓ ମିଭାନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନମୋଲ ପତି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରାଜ ସତପଥୀ ଓ ନୈନା ଦାଶ ତିୱାରୀ, ସହ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରାଜ ସତପଥୀ, ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ କୁମାର ବାରିକ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା।ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର Creative Directors ହେଲେ ନୈନା ଦାଶ ତିୱାରୀ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ୍ କୁଲଡି।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରେଖା, ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର, ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ଦିବ୍ୟକୁମାର ସାହୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଫିଲ୍ମର ଅକୁହା ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣନା କରିବ । ବଡ କଥା ହେଉଛି ପରିବାରିକ ଭାବନା, ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅଙ୍ଗଦାନର ସାମାଜିକ ସନ୍ଦେଶ କୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଆFAA” ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିମ୍ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର