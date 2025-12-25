'1 କୋଟି ଦିଅ ନହେଲେ...' ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ ଅଭିନେତା ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ
ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ ତଥା ଅଭିନେତା ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମନର ବେଦନା ସହ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଅଭିନେତା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 1:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ ତଥା ଅଭିନେତା ଗୁଲୁଆ ଓରଫ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତ କଥା ବଖାଣିଲେ ଅଭିନେତା । କହିଲେ, ମୋତେ ବାରମ୍ୱାର ଧମକ ମିଳୁଛି । ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି ।
ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ
ଗୁଲୁଆ ନିଜ ଫେସବୁକ ପେଜରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଧମକ ମିଳୁଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ Mr. ଗୁଲୁଆ ମୋତେ ଧମକ ମିଳୁଛି ଯେ 1 କୋଟି ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଦନାମ କରିବୁ । କଥା ହେଲା ପରେ 1 କୋଟିରୁ ତାହା 50 ଲକ୍ଷକୁ ଆସିଲା । 50 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଦନାମ କରିବୁ ଏବଂ ମିଛ କେଶରେ ଫସାଇ ତୁମକୁ ଜେଲ ପଠାଇବୁ । ତୁମକୁ ବାଡେଇ ଦୁନିଆରୁ ଲିଭାଇଦେବୁ । ଯେମିତି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଉ କାମ କରିବନି ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ମାମଲା ନେଇ ମୁଁ କାଲି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଯାଇଥିଲି । ମୋତେ ଧମକ ଦେବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବା ଠିକ ଲାଗୁନି । ଏଣୁ ମୁଁ ମୋ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇଛି । ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ଷ୍ଟାପମାନଙ୍କୁ 3 ଥର ଧମକ ମିଳିଲାଣି । ଆଜି କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ମୁଁ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରୁନାହିଁ । ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହୁଏତ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ନତାଇପାରେ । ମୋର ମେସେଜକୁ ହାଲୁକାରେ ନେବେନି । ଯଦି ମୋର କୈଣସି କ୍ଷତି ହେଲା, ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ସେହି ଧମକକାରୀ ଦାୟୀ । ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛି । ଆଜି ମୋ ଉପରେ ବିପଦ । ମୁଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି । ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି । ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓ କଲି । ମୁଁ ବହୁତ ବିପଦରେ ଅଛି । ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କଣ୍ଠରେ ଯାଦୁ...ଗୀତରେ ମଧୁରତା...ବଲିଉଡ ଗାୟକଙ୍କୁ ବି ଦେଉଥିଲେ ମାତ୍, କମ୍ ବୟସରେ ଓଲିଉଡ ସେନସେସନ
ଗୁଲୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେ ଏଭଳି କିଛି ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜଣେ କମେଡିଆନ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକେ ପରଦାରେ ଦେଖିଥିଲେ । 2023ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କର୍ମ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମ୍ୟୁଜିକ 'ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ'ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ