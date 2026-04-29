ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଦାସ

ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅଭାବ ରହିଥିବା କହିଲେ ପ୍ରଣବ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Interview with odia film director pranab Das
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର (ETV Bharat Odisha)
Published : April 29, 2026 at 5:34 PM IST

Pranab Das Director ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଜଣେ ସୁ-ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ଦାସ । ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଶେଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷା'। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଫେରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ । ହାକିମ୍ ବାବୁ, ହସ ଲୁହ ଭରା ଦୁନିଆ, ଛବିର ମଣିଷ, ଅଗ୍ନି ସଙ୍କେତ ଏବଂ ରଣଭୂମୀ ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରଣବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲେ ।ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି 'ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର' । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ରହିବ ? ସେନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ?

ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତର: "ମୁଁ ୧୯୭୯ ମସିହାରେ 'ଶେଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାକିମ୍ ବାବୁ , ହସ ଲୁହ ଭରା ଦୁନିଆ, ଛବିର ମଣିଷ, ଅଗ୍ନି ସଙ୍କେତ, ରଣଭୂମୀ, ଅଜାତି ପରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଫରକ ରହିଛି । ଆମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସିନେମାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅଭାବ ରହିଛି । ସରସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ । ଯାହା ଜନତାଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବା ସହିତ ସୁନାମ ଆଣିପାରିବ ।" "ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କହିଲେ କେବଳ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ, ମାରପିଟ୍ କିମ୍ୱା କପି ସିନେମା କରିବା । ସେଥିରେ ଆମେ ବାହାବା ନେବା, ତାହା ଆଦୌ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଜବୁତ ନଥାଏ ଏବଂ ଓଡିଆତ୍ବ ନଥାଏ । ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାହାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ, ସେଥିରେ ଆମ କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରି ପୁରୀର ସାହିଜାତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଭଳି ବିଷୟକୁ ସିନେମାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।"

ପ୍ରଶ୍ନ: ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଚାଲୁଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: "ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା 'ବିଷୟବସ୍ତୁ'। ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସଠିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହାସହ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସାମାଜିକ ସ୍ପର୍ଶ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେହେତୁ କୌଣସି ପୌରାଣିକ କିମ୍ୱା ଐତିହାସିକ ସିନେମା ହେଉନାହିଁ ବରଂ ଏକ ସାମାଜିକ ସିନେମା ହେଉଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ସିନେମା ଚାଲୁନାହିଁ ବୋଲି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ? କ'ଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ ।"

"ଦର୍ଶକ ତ ଟିକେଟ୍ କାଟି ପ୍ରୋକ୍ଷାଳୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଠିକ୍ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ, ସ୍ୱାଧିନ ଭାବରେ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଗଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଦର୍ଶକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସିନେମା ହଲକୁ ଯିବେନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି । ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦମନ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସହିତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍' ଭଳି ସିନେମାରେ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓଡି଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ସିନେମା ନିର୍ଭର କରେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ।"

ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ବର୍ଗ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଆସିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: "ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁନାହିଁ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଯେପରି ଦର୍ଶକ ସାମିଲ ହେବେ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜତ ଭାବରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଚଚାର କରନ୍ତୁ ।"

ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେରୀ ଫିଲ୍ମ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ?

ଉତ୍ତର: "ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାର୍ଟ ଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'; ମାଲେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ଏପ୍ରିଲ ୨୮କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ପାଳିବାକୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କମାଲ କରୁଛି 'କାଙ୍ଗୁଲା', ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖି ବିଭୋର ଦର୍ଶକ

