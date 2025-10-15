ETV Bharat / entertainment

ମାଆ ହେଲେ ତମନ୍ନା, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେଲେ ଜନ୍ମ

ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ମାଆ ହେଲେ ତମନ୍ନା । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେଲେ ଜନ୍ମ । ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

tamanna vyas first child baby boy
tamanna vyas first child baby boy (instagram)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ମାଆ ହେଲେ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ । ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତମନ୍ନା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗତକାଲି (14 ଅକ୍ଟୋବର) ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମାଆ ହେଲେ ତମନ୍ନା

ତମନ୍ନା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ମୋଶନ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ? ଆମ ବେବି ଏଠାରେ । ଶିଶୁପୁତ୍ର । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମର ହୃଦୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା । ସିଡତମନ୍ନା ଏବେ ୩ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ।'' ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ, ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରିୟା ଦେ, ଭୂମିକା ଦାଶ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ଜିନା ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ସିଡ-ତମନ୍ନା

ସୂଚନା ଥାଉ କି, 2024 ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରେ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସମାରୋହରେ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ହାତକୁ ଦି' ହାତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଯିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ନିର୍ମାତା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିବାହ କଲେ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି

ତମନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଓଲିଉଡର ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତ୍ରୀ । ୨୦୧୬ରେ ସେ ଭାଇନା କଣ କଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ 'ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥୀ', 'ବ୍ଲାକମେଲ', 'ପ୍ରେମ କୁମାର', 'ଗୋଲମାଲ ଲଭ', 'ରୋମିଓ ରାଜା', 'ଲଗାମ' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଶେଷଥର ତାଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଭିଲେନ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

